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Üzerine demir kapı düşen şahıs hayatını kaybetti

Mersin’in Akdeniz ilçesinde üzerine demir merdiven düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde üzerine demir merdiven düşen bir kişi hayatını kaybetti.


Olay Akdeniz ilçesi Evci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir soğuk hava deposunda tadilat sırasında Mustafa Arıkan (53) isimli işçi çalıştığı demir merdiven nedeni bilinmeyen bir şekilde üzerine devrildi. Yanında bulunan arkadaşları tarafından demir merdiven kaldırılırken, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Tarsus'ta özel bir hastanesine kaldırılan Mustafa Arıkan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı.


Polis olay yerinde yaptığı araştırmada görgü tanıklarını dinledikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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