Uzm. Dr. Erkal: "Dünyada 800 milyon insan obez"

Dr. Doğan Erkal, dünyada 800 milyon insanın obez olduğunu belirterek, obezitenin çağın hastalığı olduğunu söyledi.

Obezite ile ilgili açıklama yapan Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Dr. Doğan Erkal, “Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, genetik yatkınlık, yetersiz fiziksel aktivite, eğitim düzeyi, hormonal ve metabolik etmenler, genetik etmenler, psikolojik problemler, nörojenik bozukluklar, sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama, sigara- alkol kullanma durumu, kullanılan bazı ilaçlar, doğum sayısı ve doğumlar arası süre, ameliyat sonrası hareketsizlik, sedanter yaşam gibi nedenler obeziteye neden oluyor” dedi.

Obezitenin birçok hastalığa yol açtığının altını çizen Erkal, son yıllarda obezitenin ciddi bir hastalık olarak kabul edildiğini söyledi. Obezitenin tedavi edilebileceğini vurgulayan Erkal, “Obezite cerrahisinde kullanılan birçok yöntem var. Dünyada ve ülkemizde genel olarak tüp mide ameliyatı yapılmaktadır. Bunun dışında aşırı fazla kilosu olmayan hastalara ve tüp mide ameliyatı olması riskli hastalarda ameliyatsız mide balonu ve mide botoksu tercih edilmektedir. Morbid obezseniz, ilk yapmanız gereken durumun ciddiyetini kabullenmek ve zaman kaybetmeden tıbbi yardım almak. Morbid obezlerin diyet ve egzersiz yapmaları durumunda dahi kalıcı olarak kilo kaybetme ihtimalleri yüzde 2'ler düzeyindedir. Diğerleri verdikleri kiloları bir şekilde geri almaktadır. Obezite cerrahisi, morbid obeziteyi kalıcı olarak ortadan kaldıran tek ve en etkili tedavi yöntemidir" diye konuştu.

"Tüp mide ameliyatı işlemi sonrası midenin yaklaşık yüzde 75-80'lik kısmı çıkarılıyor"

Tüp mide ameliyatı işlemi sonrası midenin yaklaşık yüzde 75-80'lik kısmının çıkarıldığına dikkat çeken Erkal, "Bu ameliyatta midenin iştah hormonu salgılayan fundus kısmı da tam olarak çıkarıldığı için hastanın ameliyat sonrası iştahı azalır. Hem bu mekanizma hem de mide hacminin küçülmesine bağlı alınan kalori miktarının azalmasıyla birlikte hasta fazla kilolarını vermeye başlar. Ameliyatsız olarak uygulanan mide balonunda ise işlem ameliyatsız bir şekilde hastanın kısa süreli uyutularak hiçbir şey hissetmeden, endoskopik olarak ve yaklaşık 20 dakikada mide balonu işlemi biter. Mideye yerleştirilen balon hava ya da su ile şişiriliyor ve 6 ay ya da 1 yıl süre ile midede kalıyor ve süre sonunda yine ameliyatsız endoskopik olarak çıkartıyor. Bu süre içinde hasta fazla kilolarının yüzde 30-60'nı kaybeder. Ameliyatsız olarak gastroskopiyle uygulanan bir diğer işlem olan mide botoksu, risk taşımayan bir yöntemdir ve yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Midenin giriş ve çıkış kısımlarına 40 noktaya botoks uygulanarak 2 şekilde etkisini gösteren bir işlemdir. Öncelikle midenin girişine yapılan botoks açlık hormonu salgılayan bezleri felç ederek açlık hormonun salgılanmasını engellemekte ve tokluk hissi vermektedir. İkinci olarak da midenin kasılmasını engelleyerek boşalmasını engellemekte ve dolu bir mideyle tokluk hissi sağlamaktadır. Bu işlem daha çok 10-15 kilo fazlası olan hastalara uyguladığımız diyetle ve sporla desteklenen bir yöntemdir. Aşırı derecede obez hastalar için bir tedavi seçeneği değildir" ifadelerini kullandı.