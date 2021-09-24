Uzm. Dr. Ersöz: “Sigaraya bağlı ölümler, önlenebilir ölüm nedenleri arasında birinci sırada”

Mustafa Ersöz, sigara ve tütün ürünlerine bağlı ölümlerin önlenebilir ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığına dikkat çekerek, “Önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin çaresi sizin elinizde. Gelin sigarayı elinizden atın; ağaçlar ve temiz hava, akciğerinize ve size uzun ve sağlıklı ömürler sağlasın” çağrısında bulundu.

VM Medical Park Mersin Hastanesi Mustafa Ersöz, sigaranın önlenebilir ölümleri durdurabilmesi adına herkese sigarayı bırakma uyarısı yaptı. Mersin'de Toraks Derneği üyesi ve bu hareketin en önemli isimlerinden birisi olan Uzm. Dr. Ersöz, sigaranın zararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, uyarı ve önerilerde bulundu.

“Sigara ve tütün ürünlerinin zarar vermediği organımız yok”

Sigara kullanmanın insan sağlığına etkilerini sıralayan Ersöz, “Sigara ve tütün ürünlerinin zarar vermediği organımız yoktur. Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi, damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar. Beyinde felç, ileri yaşta bunama görülür. Her nefeste 50 bin hücrenin ölümüne sebep olur. Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir. Bunu yapmasının en temel iki sebebi vardır. Birincisi, tüm damarlarda hasarlanma ve sertlik oluşturması, diğer sebebi ise tütün ürünlerinde bulunan katranın kanserojen etkisidir” dedi.

“Önlenebilir ölüm nedenleri arasında birinci sırada”

Sigaranın düşünüldüğünden daha fazla zararı olduğunu, istemeden de olsa bunlara sebep olunabileceğini belirten Uzm. Dr. Ersöz, “Sigara ve tütün ürünleri ile ilgili ölümler, önlenebilir ölüm nedenleri arasında birinci sırada gelmektedir. İkinci önemli zararı ise çevresel, yani ekolojiktir. Kağıt kullanımı nedeni ile ormanların tüketilmesi, yangınlar ve izmaritlerin yok edilemez şekilde neden olduğu kirlilik ile beraber oluşturduğu hava kirliliğidir. Üçüncü önemli zararı; bireysel ve ülkenin ekonomisine verdiği zarardır. Türk ekonomisine yıllık yaklaşık 120 milyar liraya mal olmaktadır” diye konuştu.

“Önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin çaresi sizin elinizde”

Sigaranın içen kişiye zararı olduğu kadar çevresinde içmeyen kişilere de birçok zararı olduğunu dile getiren Ersöz, “Bence en önemli zararı pasif içicilikten dolayı yakın çevremiz almaktadır ve sigaranın toplumda nikotinden dolayı bağımlılık yapmasına sebep olmaktadır. Sigarayı bıraktıktan itibaren 2 ila 12 hafta içinde kan dolaşımı düzelmeye başlar ve öksürük şikayeti varsa azalır. Bağışıklık sistemi güçlenmeye başlarken, yürüme becerisi artar ve yürürken tıkanma yorulma gibi zorluklar yaşanmamaya başlar. 9 ay içerisinde öksürük ve nefes darlığı azalır ve enfeksiyon riski düşmeye başlar. Akciğer fonksiyonları yüzde 5-10 arasında artar. Bir yıl sonra kalp hastalığına yakalanma ve kalp krizi riski yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra KOAH riski yarı yarıya azalır ve felç riski sigara içmeyenlerle aynı seviyeye gelir. 5 yıl sigara içmedikten sonra felç, akciğer kanseri ve kalp hastalığı riskiniz, hiç sigara içmeyen insanlarla yaklaşık aynı olacaktır. Sigara içmenin bir diğer önemli zararı ise ‘hiçbir haktan daha önemli olmayan başkalarının temiz hava hakkını gasp etmektir'; hiçbir özgürlük bundan daha önemli değildir. Önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin çaresi sizin elinizde. Gelin sigarayı elinizden atın tütünler tarlada çürüsün yerine ağaçlar ve temiz hava akciğerinize ve size uzun ve sağlıklı ömürler sağlasın. Sigara ve tütün ürünlerini bırakmak ve bıraktırmak ulusal bir görev ve sorumluluktur. Kendiniz ve sevdikleriniz için iyiyi ve güzeli düşünün” ifadelerini kullandı.