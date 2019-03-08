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Uzm. Dr. Kaymak: “Akupunktur, enerji dengesini harekete geçirir”

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Uzm.

Dr. Zeynep Hatice Kaymak, akupunktur tedavisinin önemli bir yöntem olduğunu belirterek, “Akupunktur, enerji dengesini harekete geçirir” dedi.


Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi, fizik tedavi bölümünde hastalara akupunktur dahil birçok alanda hizmet vermeye devam ediyor. Hastanenin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Uzm. Dr. Kaymak, yaptığı açıklamada, akupunktur tedavisinin yanında hastanede kupa-hacamat, ozon tedavisi, hipnoterapi, fitoterapi, proloterapi ve nöralterapi uygulamalarının da yapıldığını söyledi.


Akupunktur tedavisinin önemine işaret eden Kaymak, “Akupunktur, bir kişinin cildinden vücuda belirli noktalara, derinliklere ince iğnelerin sokulmasıyla oluşan bir tedavi yöntemi. Akupunkturun amacı, vücudun her tarafına akan enerji dengesini harekete geçirmek ve dengelemektir” dedi.


Kaymak, akupunktur tedavisinin, romatizmal hastalıklar, eklem kireçlenmeleri, migren, boyun fıtığı, bel fıtığı, siyatik ağrıları, alerjik nezle, astım, ürtiker, stres, anksiyete, depresyon ve uyku bozuklukları başta olmak üzere birçok hastalığı düzelttiğini ifade etti.

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