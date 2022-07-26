Üzüm diyarı Esenli, Türkiye'nin gündeminde

Akdeniz Belediyesi tarafından bölge üreticileriyle birlikte ilki gerçekleşen ve büyük ilgi gören 'Esenli Üzüm Festivali'nin yankıları sürüyor.

İlk kez 40 yıl önce düzenlendiği öğrenilen üzüm şenliği, Akdeniz Belediyesinin girişimleri ile yeniden canlandı. Esenli Meydanında düzenlenen ve binlerce insanın ziyaret ettiği şenlik sayesinde, Mersin'in kırsal mahallelerinden olan Esenli Mahallesi'nde yetişen üzüm çeşitlerinin tüm Türkiye'ye tanıtımı sağlandı. En iyi üzüm yarışması, halk oyunları, çocuklar için gösteriler ve Eser Eyüboğlu konseri ile daha da renklenen şenliğe, Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ile Hacı Özkan da katıldı.

“Üzüm denince akla artık Esenli de gelecek”

Şenlik alanından katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin milletvekilleri Yılmaz ve Özkan'ın yanı sıra, şenliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Bugüne dek iki kez düzenlenen Karaduvar Balık Festivali ile Mersin ve Akdeniz'i, Türkiye ve dünyaya tanıttıklarını anlatan Gültak, bu kez de Esenli Üzüm Şenliğine imza attıklarını dile getirdi. Gültak; “Akdeniz ilçemize bağlı kırsal bir mahallemiz olan Esenli'de, 13 bin dönüm gibi büyük bir arazide üzüm yetiştiriciliği yapılmakta. Yetiştirilen üzümlerin çoğu da ihraç ediliyor. Şenliğimiz sayesinde, ‘üzüm' denince insanlarımızın aklına artık Esenli Mahallemiz ve Akdeniz ilçemiz de gelecek” dedi.

“Rekabet oluşacak, çiftçilerimiz daha çok kazanacak”

"Bu tür festivaller sayesinde, hem Mersin'i hem Akdeniz'i hem de yerli üreticilerimizin yetiştirdiği ürünleri tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmış oluyoruz” diyen Gültak; “Festival ve şenlikler sayesinde ayrıca ihracatçılarımızın dikkatini de çekiyoruz. Böylelikle çiftçilerimizi daha çok ihracatçının ziyaret etmesini, oluşacak rekabet sayesinde üreticilerimizin daha çok kazanmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kırk yıl sonra bir ilki gerçekleştirmekten onur duyuyoruz”

Akdeniz'i bu tür şenlik ve festivallerle tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya, anlatmaya devam edeceklerini kaydeden Gültak, "Üzüm festivali ilk kez 40 yıl önce yapılmış. Kırk yıl sonra bir ilki gerçekleştirmekten, Esenli'yi, Akdeniz'i, Mersin'i, vekillerimizle birlikte Türkiye'ye tanıtmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Akdeniz'in çehresini değiştiren Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da konuşmasında, Esenli Mahallesi'nde çok güzel bir atmosfer yaşandığını söyledi, şenliğe yoğun bir katılımın gerçekleştiğini ifade etti. Yılmaz; “Esenli Mahallemizde yetişen bu güzel üzümlerin tanıtımı bu şenlik sayesinde oldu. Şenliği organize eden kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız, hizmetleri ve festivallerle Akdeniz'in çehresini değiştirdi. Bizler de bu anlamda memnunuz, gururluyuz. İnşallah daha nice festivallerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle” dedi.

“Belediye Başkanımıza desteğimiz devam edecek”

Mersin Milletvekili Hacı Özkan ise 'Esenli Üzüm Şenliği'nin tüm Türkiye'ye örnek olacağının altını çizerek, “Mersin, 12 ay boyunca tarım ürünleri üreten bir kent. Mersinimiz ayrıca, Edirne'den Kars'a kadar bütün farklılıklarımızı bir arada barındıran, birliği, beraberliği, güçlü kardeşliği sağlamış, Türkiye aynası olmuş bir kenttir. Hedefimiz, belediye başkanımızla el ele, omuz omuza birlikte çalışarak onlarca birinciliği olan tarım ürünlerimizi iç ve dış piyasada daha çok tanıtmak olacaktır” diye konuştu.