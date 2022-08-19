Üzüm sıkma makinesi hibesi üreticilerin yüzünü güldürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde Sayköy Sulama Kooperatifi'ne hibe edilen üzüm sıkma makinesi, üreticilere pekmez ve sirke yapımında büyük kolaylık sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde ziraat teknikeri Ramazan Üredi, “Vahap Başkanımız göreve geldiğinden bu yana, kooperatiflerimize başlattığımız makine-ekipman desteğimiz devam ediyor. Sayköy Sulama Kooperatifi'ne hibe ettiğimiz makinemiz, saatte 1 ton üzüm sıkma kapasitesine sahip. Bu sayede üreticilerimiz artık sabahları 2-3 saat üzüm çiğneme derdinden kurtuldular. Makinemiz sayesinde üreticilerimiz işçilik ve zamandan tasarruf ederek, ürünlerini 1 saatte sıkıp kaynatıyorlar” dedi.

Eskiden pekmez ve sirke yapımında çok uğraş verildiğini belirten Sayköy Mahalle Muhtarı Rıza Türkmen ise "Daha önceleri bu üzümler arazilerden toplanıp geldikten sonra, teknelerde çuvallar içerisinde tekmelenip uzunca bir süre zamanımızı aldıktan sonra kaynatma işlemine geçiyorduk. Şimdi yaklaşık 10 sandık üzümün çekilme süresi 1 saate kadar inmiş durumda. Bu da ne demek oluyor? Zamandan tasarruf ettik, en başta bu. Sonrasında ayakla tepelediğimizde 10 sandık üzümden aşağı yukarı 6 kasa posa çıkardı. Makineyle çektiğimizde bu posa 1 kasaya kadar düştü. Mahalleliden aldığımız tepkiler çok olumlu. Özellikle bu sene için konuşalım. Üzümün günümüzde 2 TL olduğu dönemde, pekmez 50- 60 liralara kadar getirisi olan bir ürün. Bundan önce şu pekmezi yapalım desek, en az 2 günümüz gidecekti. Şimdi kadınlar bu işi severek yapıyor. Niye severek yapıyor? Bu işin en zor yanı tepelemeydi. Tepeleme işinden kurtulduktan sonra, yaklaşık 3-4 saatlik bir çalışmayla pekmezimizi elde edebiliyoruz artık. Gerçekten çok değerli bir hizmet" diye konuştu.

“Millet, pekmezden faydalanacak inşallah”

Üzüm sıkma makinesinin üreticilere büyük kolaylık sağladığını dile getiren Sayköy Sulama Kooperatifi Başkanı Ahmet Çenesikısa de “Daha önceden üzümleri topluyorduk, geliyorduk, akşam üzeri yorgun argın tepeleme oluyordu. Ondan sonra çökecek, kaynayacak derken, 2 günümüzü bu işe veriyorduk. Bu makine sayesinde işimiz kolaylaştı. 1 saatte çekiyoruz, ondan sonra çökertip 1-2 saat içinde de kaynıyor. Bir de üzüm bu sene para etmedi. Millet, en azından pekmezden faydalanacak inşallah” şeklinde konuştu.

Yıllardır yaptıkları işlemlerin zorluğunu anlatan Kevser Sayan, “Eskiden üzümü kesip geliyorduk. Teknemiz var büyük, betondan. Onun içine çuvallarla döküyorduk. Ağzını bağlayıp ayaklarımızla tepeliyorduk. Ondan sonra kazanlara alıp ısıtıyoruz, yüzeyinde köpükler oluşuyor. Köpükleri alıyoruz. Ondan sonra indiriyoruz onu başka bir kazana, ağzını kapatıyoruz sabaha kadar o çöküyor. Ondan sonra 3 saatte filan kaynatma oluyor. Akşamdan başlıyoruz zaten, sabah ezanı kalkıyoruz başlıyoruz sıcağa kalmayalım diye. Şimdi ürünü getiriyoruz. Hemen kasalarla akşam namazıyla döküp çökertiyoruz” ifadelerini kullandı.