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Üzüm üreticilerine erken kesim uyarısı

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, üzüm üreticilerini erken kesim konusunda uyardı.


Avcı, üreticilerle bir araya gelerek daha verimli ve değerinde ürün elde edilmesi için üzüm kesiminin zamanında yapılması gerektiğini söyledi. Avcı, “Üzüm hasadımızın başlaması nedeniyle Tilki Durağı, Kirlik, Ulaş bölgesinde bulunan çiftçilerimiz ve muhtarlarımızı ziyaret ederek, erken kesimin önlenmesinin, önemine değindik. Üzüm verimi ve fiyatları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Çiftçilerimizin sorunlarını ve taleplerini dinledik. Talepleri doğrultusunda Tarsus Ziraat Odası olarak tüm gücümüzle gerekli girişimlerde bulunacağımızı belirttik. Bol ve bereketli bir hasat geçirmelerini temenni ederim” dedi.

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