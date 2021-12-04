Uzuncaburç Antik Kenti'ne tarihi ve kültürel gezi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahalle buluşmaları, Silifke'nin Uzuncaburç Mahallesi ile devam etti. Etkinliğe merkezden katılan vatandaşlar, rehberler eşliğinde Uzuncaburç Antik Kenti'ni gezme olanağı buldu.

Tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu bölgeyi gezen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konserin keyfini çıkardı. Konserin ardından uzman klinik psikolog Yaşam Yanardağ Çelik tarafından kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak amaçlı bilgilendirme sunumu yapıldı. Yaşam Yanardağ Çelik, kişinin öncelikle kendi değerini bilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Her gün en az bir defa aynaya bakıp ‘iyi ki varsın. Sen çok kıymetlisin. Gerçekten en güzeline layıksın' deyip kendimize sarılacağız. Sonra da bize muhtaç yavrularımız varsa ona lütfen bu sevgiyi aktarın. Çünkü eğer onun kıymetli bir varlığı olduğunu ona fark ettirirseniz, o da o kıymeti bulacak kişileri hayatına alacak. Yeterince sevilmemiş insanlar maalesef ona şiddet uygulayacak kişilere meylediyor. Dolayısıyla bu aslında bir silsile şeklinde sizden ona, ondan diğerine devam edip gidiyor. Bizim çocukluğumuz kaçtı belki ama biz bir yetişkiniz. Zararın neresinden dönsek kardır. Bugün bu Kırsal Mahalle Buluşması'nda bu özel yerin enerjisiyle birlikte kalbimizi sevgiyle doldurup, kendimizi kıymetlendirelim" dedi.

Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinden gelen 90 kişi, rehberler eşliğinde gezerek yaklaşık 2 bin 300 yıllık tarihe sahip olan Uzuncaburç Antik Kenti hakkında bilgiler aldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nde görev yapan arkeolog Başar Akça, Helenistik dönemden itibaren yerleşim olduğunun bilindiği Uzuncaburç Antik Kenti hakkında detaylı bilgiler paylaşarak, “Bizans döneminde kullanılmış. Burası yoğun bir şekilde iskan edilmiş. Helenistik dönemden itibaren ‘Tanrı İmparator' kenti olarak zaten tarihte de geçiyor. Bu bölgenin en önemli özelliği çok büyük bir alanda yani Erdemli'de Limonlu vadisi ile Silifke'de Göksu vadisi arasındaki bölgenin önemli bir idari merkezi aynı zamanda da dini merkezi. İdari merkez ve dini merkez özelliğinden dolayı da burada çok fazla yapı grubunun çeşitliliğini görüyor olacaksınız” diye konuştu.