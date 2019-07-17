Uzuncaburç kazıları Mersin Üniversitesi tarafından yürütülecek

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan, Uzuncaburç Antik Kentinde, 2017 yılında Silifke Müzesi ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile başlatılan kazı çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mersin Üniversitesi adına Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç.Dr. Ümit Aydınoğlu tarafından sürdürülecek.

23 Temmuz Salı günü başlanacak olan kazı çalışmalarına arkeoloji, mimarlık, şehir bölge planlama, jeoloji, harita mühendisliği, sanat tarihi, antropoloji gibi bir çok alanda akademisyenler ve öğrenciler katılacak.

Sahip olduğu konumu ve kalıntıları ile bölgede yer alan en önemli antik kentlerden biri olan Uzuncaburç'ta gerçekleştirilecek olan arkeolojik kazılar, kentin sahip olduğu arkeolojik potansiyeli ortaya çıkaracak olması açısından önem taşıyor. Ayrıca, antik kentte iyi korunmuş durumdaki bir çok arkeolojik kalıntının kayıt altına alınması ve bunlara yönelik bilimsel koruma tedbirlerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Silifke ilçesinin yaklaşık 25 kilometre kuzeyindeki Uzuncaburç Mahallesi'nde bulunan Uzuncaburç (Diocaesarea) Antik Kenti, iyi korunmuş arkeolojik kalıntılarıyla öne çıkıyor ve Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem eserlerini barındırıyor. Silifke ve Erdemli arasında kalan bölge Hellenistik dönemde bir rahip krallık hanedanlığı tarafından yönetilmiş ve Uzuncaburç bu dönemde Olba olarak adlandırılan bölgenin idari ve dini merkezi rolünü üstlenmiş.

Hellenistik dönemde antik kentte 20x40 metre boyutunda Korinth düzenindeki Zeus Olbios Tapınağı dışında beş katlı, konut ve savunma amaçlı bir kule ve yaklaşık 17 metre yüksekliğinde bir anıt mezar inşa edilmiş, bu etkileyici mimari tasarım, yaklaşık 200 yıl sonra kentin kurulması ile daha da görkemli hale gelmiş. Kent, bu dönemden itibaren Zeus Olbios Tapınağının etrafında gelişmiş ve Roma İmparatorluğu Döneminde anıtsal karakterine kavuşmuş.