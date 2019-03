Vahşi Cennetler: Güney Asya belgesel filminin galası Mumbai'de yapıldı

İklim değişikliği konusuna dikkat çeken Vahşi Cennetler (Wild Edens) serisinin üçüncü filmi “Vahşi Cennetler: Güney Asya” (Wild Edens: South Asia) adlı yeni belgeselin prömiyeri Hindistan'ın Mumbai kentinde gerçekleşti. Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından izleyici ile buluşturulan belgesel film, bu bahar National Geographic'te yayınlanacak.

Dünyanın önde gelen güvenli ve temiz enerji üreticisi olan Rosatom, küresel iklim değişikliği ile ilgili tehditlerle yakından ilgileniyor. Rosatam, bu çerçevede, küresel ısınmaya karşı mücadeleye adanmış belgesel serisinin yeni filmi Vahşi Cennetler: Güney Asya'nın galasını Mumbai'de yaptı. Hindistan ve Bangladeş'in eşsiz doğal yaşam alanlarındaki hayvanlar ve bitkilere odaklanan belgesel, Sunderban Deltası, Tamil Nadu'nun bazı bölgeleri ve Batı Ghats gibi çeşitli yerlerde çekildi.

“Dünya toplumunu uyandırıp doğru olanı yapmaya çağırıyoruz”

Filmin galasında konuşan Rusatom International Network Kıdemli Başkan Yardımcısı Vadim Titov, “Uluslararası ortaklarımızla birlikte küresel çevresel zorlukları çözme sorumluluğunu alıyoruz ve dünya toplumunu uyandırıp doğru olanı yapmaya çağırıyoruz. Mahatma Gandhi'nin de dediği gibi; ‘Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi olun'” ifadelerini kullandı.

“Film, iklim değişikliği riski altındaki yaşam alanlarını gözler önüne seriyor”

Projenin elçisi Freida Pinto ise “Bu iyi hazırlanmış belgesel sayesinde dünya ve hemşehrilerim, büyüleyici lakin iklim değişikliği tehlikesi altındaki ülkemin egzotik yaban hayatı, nadir bulunan hayvanların yaşantıları, kendine has vahşi doğa koruma alanları ve harikulade manzaralarıyla içsel bir bağ kurabilecekler. Bu filmde tanıtacağımız pek çok harika yaratık, güzellikleri, dayanıklılıkları, hayatta kalma içgüdüleri ve kırılganlıklarıyla sizin kalplerinizi kazanacak. Vahşi Cennetler: Güney Asya, Bristol'de bulunan ve doğal tarih çekimlerinin global HQ'su olan Off the Fence Productions tarafından hazırlandı. Filmin seri yapımcılığını Andrew Zikking, yönetmenliğini Tom Barton-Humphreys, idari yapımcılığını ise Ellen Windemouth ve Allison Bean üstlendi. UHD'de gala yapmak, Wild Edens: Güney Asya'yı çekmek; ekibi ve ekipmanları, yoğun ormanlar, verimli ovalar, yükselen dağlar ve gezegenin en büyük mangrov ormanı gibi bölgenin en çeşitli manzaralarına götüren ve aylarca süren bir deneyim oldu. Film, ikonik vahşi hayatın egzotik birleşme noktasını ve iklim değişikliği riski altındaki yaşam alanlarını gözler önüne sermekte ve izleyiciye ‘bu konu hakkında nasıl potansiyel çözümler üretilebiliri düşündürmekte” dedi.

Belgesel serisinin ikinci filmi Türkiye ile ilgili

Wild Edens Projesi'nin ana hedefi, uluslararası toplumun iklim değişikliğine dikkatini çekmek ve karbon içermeyen temiz enerjiye küresel bir geçiş ihtiyacı oluşturmak. Küresel iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yabani hayvan alanları ve bitkilerle ilgili özel belgesellerin çekilmesi ve National Geographic Channel'da yayınlanması projenin doruk noktası olacak. Çekimlerin yapıldığı yerler manzaranın olağanüstü güzelliğini göstermek için seçildi. Aynı zamanda bu yerlerin sakinlerinin; bir diğer deyişle nadir hayvan türlerinin, kuşların, eşsiz doğal çevrenin, ormanların, sulak alanların ve bitkilerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun vurgulanması da hedeflendi. Wild Edens serisinin üçüncü filmi Güney Asya'da çekildi; ilk film Rusya'nın bitki ve hayvanlarına odaklanırken, ikinci film ise Türkiye ile ilgiliydi. Wild Edens serisi, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralini yapan Rosatom tarafından izleyiciyle buluşturuluyor.