'Vahşi Cennetler: Türkiye' belgeselinin gösterimi yapıldı

Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çeken belgesel filmi 'Vahşi Cennetler: Türkiye'nin gala gösterimi Ankara'da yapıldı.

Türkiye'nin eşi benzeri olmayan doğal yaşam alanlarındaki bitki örtüsü ve hayvanlara odaklanan belgesel film, iklim değişikliğine ve küresel boyutta temiz enerjiye geçiş ihtiyacına dikkat çekmeyi hedefliyor. Rosatom'un izleyiciyle buluşturduğu film, National Geographic tarafından aralık ayında Türkiye ile Afrika ve Avrupa'da bir çok ülkede yayınlanacak.

Serinin ikinci filmi olan ‘Wild Edens: Turkey', tiyatro sanatçısı Erdal Küçükkömürcü'nün seslendirmesiyle, televizyonda yayınlanmadan önce izleyicilerle buluştu. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın sunuculuğunu üstlendiği galada, ‘Wild Edens: Turkey' belgeseli izleyicilerden büyük beğeni gördü. Türkiye'nin 7 bölgesinin eşsiz coğrafyasında yer alan hayvan ve bitkilere odaklanan belgesel, Kars sulak arazisi, Mersin bölgesi ve Akdeniz kıyı şeridini de kapsayan alanlarda çekildi.

“Gezegenimizi kurtarırken her birimizin katılımı önemli"

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'yi yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Şirket Geliştirme ve Uluslararası Ticari İlişkiler Birinci Başkan Yardımcısı Kirill Komarov, çevresel sorunların Rosatom'un gündeminde büyük bir yer kapladığını belirterek, "Sadece temiz ve sürdürülebilir enerji sağlamakla kalmıyor, gezegenimizin korunmasına yönelik girişimlere de destek veriyoruz. Ancak kendi çabalarımıza ek olarak, gezegenimizin karşı karşıya kaldığı bu sorunların dünya çapındaki görünürlüğünü de arttırmayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda 'Wild Edens Projesi' ile uluslararası toplumun dikkatini doğanın zengin güzelliğine çekmek istiyoruz. İkinci olarak, bu ortamın insan faaliyetlerinin yıkıcı sonuçlarının kurbanı olabileceğini hatırlatmak isteriz. Filmimiz, ekosistemin hassaslığını ve gezegenimizi kurtarırken her birimizin katılımının önemini ortaya koyuyor" dedi.

National Geographic Türkiye Satış ve Proje Direktörü Can Bakır ise ‘Wild Edens:

Turkey'in dünya galası için bir arada bulunmaktan ve projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Bakır, “Belgeselde bu ülkede yaşayan bizlerin bile hiç görmediği, Türkiye'nin saklı kalmış cennetlerine şahit olacağız. Bu programı mümkün kılan Rosatom'u ve prodüksiyonu için Off The Fence'i tebrik ediyorum” diye konuştu.

"Hepimizin karşı karşıya olacağı riskleri vurguluyor"

Wild Edens Proje Elçisi Freida Pinto, projenin birçok nedenden dolayı çok önemli olduğuna inandığını ifade ederek, "Çünkü dünyanın, uzun yıllar boyunca insan gözlerinden saklanmış olan güzelliğini gösteriyor. Önemli, çünkü Wild Edens, iklim değişikliğine dikkat etmediğimiz taktirde hepimizin karşı karşıya olacağı riskleri vurguluyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin şaşırtıcı vahşi yaşamını yansıtmaya çalıştık"

Filmin prodüktörlüğünü gerçekleştiren Off The Fence'den Yönetmen Andrew Zikking ise, “Bu film, iklim değişikliği konusunu vurgulayan Wild Edens kampanyasının bir parçası olsa da sadece doğal yaşam alanındaki tahribatı veya çevresel hasarı konu almadı. Türkiye'nin şaşırtıcı vahşi yaşamını yansıtmaya çalışırken, aynı zamanda nelerin kaybedilebileceğini de ortaya koyduk. Bu kırılgan ekosistemlerin öyküsünü, Türkiye'nin en tehlike altındaki türleri üzerinden anlatmak istedik” ifadelerini kullandı.

Cermodern'deki gösterime Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı İbrahim Halil Dere, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Coşkun, Akkuyu Genel Müdürü Yuriy Galanchuk ile bürokrasi, akademi ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.