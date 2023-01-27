Vali Pehlivan: "200 konfeksiyon firmamızda 15 bin kişi istihdam ediliyor"

Tekstil sektörünün dünyada çok önemli bir katma değere sahip olduğunu belirten Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "İlimizle şu anda kayıtlı 200 civarında konfeksiyon üreten firmamız var. 15 bin vatandaşımız da buralarda istihdam ediliyor. İstişare zeminlerini devam ettirelim ve bulunduğumuz üretim sahalarında en profesyonelini yapma gayretimizi sürdürelim" dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneğinin düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Bir otelin konferans salonunda düzenlenen istişare toplantısında konuşan Vali Pehlivan, tekstilin sadece Türkiye değil, dünyanın geneli için önemli bir sektör olduğunu söyledi.

"Hızla büyüyen bir sektör"

Dünyada bugün tekstil ve konfeksiyon sektörünün üretmiş olduğu katma değerin 1,5 trilyon dolara ulaştığını kaydeden Vali Pehlivan, "Her yıl yüzde 6 nispetinde büyüdüğü dikkate alındığında, bu hızla devam ederse 2030 yılında 2 katrilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünyadaki en büyük 250 perakende şirketi içerisinde tekstil firmalarının sayısı 35 civarındadır. Tekstil sektörü milyonlarca insanın çalıştığı bir sektör. Dünya ölçeğindeki hasılanın 3'te 1'i Çin tarafından üretiliyor. Bununla birlikte özellikle koronavirüs pandemisinin yaşanması nedeniyle, tedarik ve hammadde konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle alternatif üretim sahaları veya ülkelerine doğru bir kayış söz konusu oldu. Genel olarak da talepte de bir daralma yaşandı" ifadelerini kullandı.

"15 bin vatandaş istihdam ediliyor"

Ticaret Bakanlığı kayıtlarına göre, Türkiye'deki tekstil ve konfeksiyon sektörünün hasılasının 30-35 milyar dolar civarında olduğunu dile getiren Pehlivan, "Bu rakamın da 2030 yılında 50 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde 40 bin tekstil işletmesi var. 700 binin üzerinde de tekstil sektöründe çalışan var. İlimizle şu anda kayıtlı 200 civarında konfeksiyon üreten firmamız var. Bunların bir kısmı serbest bölgede, bir kısmı serbest bölgenin dışında bulunuyor. 15 bin vatandaşımız da buralarda istihdam ediliyor" şeklinde konuştu.

"Kümeleşme konusunda problemler var"

Tekstil sektörünün sıkıntılarından da bahseden Pehlivan, "En temel sıkıntının da ilimizde olduğu üzere kümeleşmesin sağlanmasında yaşandığını görüyoruz. Her ne kadar serbest bölgede belli bir kümeleşmeyi sağlamış isek de oradaki firma sayımız 60 civarındadır. Serbest Bölgede toplam 390'ın üzerinde firmamız var. İstihdam sayımız da 12 bin civarında bulunuyor. Bu işletmelerin 60'a yakını tekstil firmalarımızdan oluşuyor. Orada kısmi bir kümeleşme mevcut. Fakat İl genelinde sürekli ve kayıtlı olmayan veya dönemsel olarak açılan, kapanan yerler var. Bunları ebetteki ilgili kamu birimlerimiz takip ediyor. Sizler de hem dernek olarak hem grup olarak da bunlarla ilgili takip süreçlerinin içindesiniz. Bu kümeleşmenin sağlanması için önce imar planlarında alan oluşturulması gerekiyor. Organize Sanayi Bölgelerinde, heyecanlandıran adımlar ve yatırımlar, İlimizde hayata geçiyor. Elbette günlük yaşam içerisinde çeşitli sıkıntılar olacaktır. Ama çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Artılarımız eksilerimizden çok daha fazla. İlimizde Organize Sanayi Bölgesi 2-3 adetken şimdi yeni etaplarla beraber sayı 1O'a çıktı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Ticaret Bakanımız, Lütfi Elvan Bakanımız ve bakanlıkların ilgili birimleri sağ olsunlar, bu konularda gerekli destekleri sağladılar" diye konuştu.

Paylaşım ve istişare zemininin devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Pehlivan, "Bulunduğumuz üretim sahalarında en profesyonelini yapma gayretimizi sürdürelim. İnanıyorum ki önemli mesafeler alacağız. Yeter ki güç ve fikir birliği içerisinde olalım. Bu geceyi tertip eden başkanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Devletimiz adına kapımız sizlere her zaman açıktır. İşlerinizde başarılar, hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum"diyerek sözlerini tamamladı.