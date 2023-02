Vali Pehlivan: "525 bin vatandaşımıza kurs verdik"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, halk eğitim merkezlerinde binlerce vatandaşa ulaştıklarını vurgulayarak, "2022 yılında hedef 500 bin iken, 525 bin vatandaşımıza ulaştık. Akla gelebilecek hemen her alanda kurslar açıyoruz, açmaya devam edeceğiz" dedi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2022 yılı değerlendirme toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla Suphi Öner Öğretmenevinde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Pehlivan, Mersin'de bin 386 okulun bulunduğu bilgisini verdi. Bu okullarda 427 bin 495 öğrencinin eğitim-öğretim hizmeti aldığını kaydeden Pehlivan, "30 bin 286 öğretmenizle ilimizde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu eğitim-öğretim faaliyetleri toplamda 16 bin 106 derslikte gerçekleştiriliyor. Her yıl ortalama 200 ile 250 arasında yeni derslik kazandırıyoruz. Tabi bunlar yeni ihtiyaç alanında yaptığımız derslikler olduğu kadar okul binaları eskimiş ise onları da yık-yap tekniğiyle yeniliyoruz. 2022 yılında ortalamanın da üstünde 274 derslik inşa etmişiz, 15 müstakil okul inşaatını tamamlamışız. Yine 2 pansiyon, bir spor salonu, bir mesleki eğitim merkezini tamamlayarak eğitim camiamızın hizmetine sunmuşuz. Tabi bununla birlikte 2022 yılında başlayıp, devam eden işler var. Şu an itibariyle 22 okulumuzun inşaatı devam ediyor. Bu okullarımızın inşaat bedeli de 428 milyon lira. Planladığımız 48 okul yapım işimiz daha var. Bunları da tamamladığımızda 738 derslik daha kazanacağız. Şu an bizim yatırım hacmimiz 1 milyar 335 milyon lira. İlimizde toplam spor salonu sayımız 278'e yükseldi" diye konuştu.

"Kütüphanesiz okul kalmadı"

Kütüphaneyi çok önemsediklerine vurgu yapan Pehlivan, "2022 yılında 250'in üzerinde kütüphane kurmak suretiyle toplam kütüphane sayımız da bin 111'e yükselmiş durumda. Şu anda okullarımızın tamamı kütüphaneye sahip. Kütüphanesiz okulumuz yok. Bunun yanında halk eğitim kurslarımızla binlerce vatandaşımıza ulaştık. Hedef 500 bin iken 525 binlere ulaştık. Tabi bu binlerce kursa tekabül ediyor. Akla gelebilecek hemen her alanda kurslar açabiliyoruz. Özellikle de şehrimizde talep edilen, ihtiyaç duyulan bütün iş sahalarında kurslar açabiliyoruz. Gerek ulusal gerek uluslararası alanda projeler üretiyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin bilim ile teknolojiyi önemsemesi bizi çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Proje üretme konusunda Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Türkiye ortalamasının üstünde çalışmalar yapılıyor. Bundan sonrada milli eğitim faaliyetlerinin içinde olmaya devam edeceğiz. Eğitimde okul, öğretmen ve aile çok önemli. Bunlar sac ayaklarını oluşturuyor. Bundan dolayı eğitime katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Okullaşma oranlarımız Türkiye ortalamasının üzerinde"

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise okullaşma oranında Mersin'in iyi noktada olduğunu söyledi. Okul öncesi eğitimde Türkiye ortalamasının üzerinde olduklarının altını çizen Koca, "3-5 yaşta Türkiye ortalaması yüzde 44 iken Mersin'imiz yüzde 54. 4-5 yaşta Türkiye ortalaması yüzde 55, Mersin yüzde 74. 5 yaşta da Türkiye ortalaması yüzde 81, Mersin yüzde 99. İlkokulda okullaşma oranımız Türkiye ortalaması yüzde 93, Mersin yüzde 99,98. Ortaokulda okullaşma oranı ise Türkiye ortalaması yüzde 89 iken, Mersin yüzde 99. Okullaşma oranlarımızın dışında ücretsiz yemek hizmetimiz de 6 Şubat itibariyle başlıyor. 13 ilçemizde 36 bin 375 öğrencimize ücretsiz yemek verilecek. Bu çerçevede okul öncesi öğrencilerimizin tamamı, pansiyonda bulunan öğrencilerimiz tamamı, taşıma merkezlerindeki öğrencilerimizi tamamı ücretsiz yemek hizmetinden faydalanacak. Ücretsiz kitapların da yine dağıtımını yaptık. İlimizde genelinde 2 milyon 365 bin 37 yardımcı kaynak ile 3 milyon 789 bin 90 ders kitabı dönem başında öğrencilerimize dağıttık" ifadelerini kullandı.

"112 okulumuzu doğalgazla buluşturduk"

Özellikle kırsalda kullanılmayan okulları köy yaşam merkezlerine dönüştüklerini belirten Koca, "110 köy okulumuz köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü. Bu yıl 35 okulumuzu daha köy yaşam merkezlerine dönüştüreceğiz ve bu sayıyı 145'e çıkartacağız. 2022 yılında yatırım olarak 88 proje yürütülmüştür. 16 projemiz tamamlanırken, diğer projelerimiz devam ediyor. Gerçekten yatırımlar konusunda Mersin aslan payını alan illerin başında geliyor. Bakanımız ilk bakan olduğunda ziyaret ettiği ilk illerden biri Mersin'di. Bu yatırımların başlangıç hikayesini o gün attık. Onarım faaliyetlerinde de çok ciddi manada geçtiğimiz yıllara göre destek aldık. Onarımı yapılan okul sayımız 414. Özellikle doğalgaz dönüşüme önem veriyoruz. Geçen yıl 112 okulumuz doğalgazla buluştu. Çevre dostu okul çerçevesinde 15 okulumuzun çatısına güneş panelleri kurduk ve enerjilerini oradan karşılıyorlar. Özellikle Erdemli'nin kırsalında bulunan bir alanı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden tahsis ettik. O 50 dönümlük araziye güneş enerji panelleri kuracağız ve orada ürettiğimiz elektriği ilgili kuruma transfer edeceğiz. Onun karşılığında da okullarımızın enerji ihtiyacını ücretsiz karşılamış olacağız" dedi.

Ar-ge birimlerinin çok ciddi manada projeler ürettiğini ifade eden Koca, şöyle devam etti; "2020 yılında bu birimimizin ürettiği 7 proje Teknofest'e katıldı. 2021 yılında bu sayı 61'e yükselmiş. 2022 yılında ise 100 projemiz 15 farklı kategoride finale kaldı. 10 projemiz ise derece almıştır. Bu artış gerçekten çok iyi. Son yapılan Teknofest öncesi düzenlenen final yarışmalarına ise 41 bin 349 başvuru yaparak Türkiye'de en fazla başvuru yapan il olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başvurumuzun yüksek olmasından dolayı önümüzdeki yıllarda Teknofest'in Mersin'de yapılması teklif ettik. Kentimizde kütüphanesiz okul kalmamasıyla beraber, buraların kitaplarla doldurulması noktasında çalışma başlattık. Okullarımızda kitap okunması, kitap dostluğunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Mesleki eğitim merkezleri de 33 meslek alanında, 181 dalda eğitim-öğretim faaliyeti yürütmektedir. İlimizde 7 mesleki eğitim merkezi bulunmakta olup, bu merkezlerde 22 bin 953 öğrencimiz eğitim almaktadır. Burada okuyan 9-10-11. sınıf öğrencilerine askeri ücretin yüzde 30'u, 12. sınıf öğrencilerine ise askeri ücretin yüzde 50'si kadar destek verilmektedir. Eğitimle ilgili kentimizde çalışmalarımızı durmadan sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlere destek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak ikinci dönem içinde bütün öğrenci ve öğretmenlerine güzel dersler diliyorum."