Vali Pehlivan, AFAD İl Müdürlüğünde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AFAD olarak Mersin'den deprem bölgelerine 4 bin 140 personel, 247 iş makinası, bin 902 araç, bin 44 jeneratör, 908 çadır 39 bin 774 koli gıda, giyim ve hijyen malzemesi ile 783 tır ayni yardım gönderildiğini kaydetti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AFAD İl Müdürlüğüne giderek, İl Müdür Vekili Ferhan Adanır'dan bilgi aldı. Vali Pehlivan, deprem bölgelerine Mersin'den 4 bin 140 personel, 247 iş makinası, bin 902 araç, bin 44 jeneratör, 908 çadır 39 bin 774 koli gıda, giyim ve hijyen malzemesi ile 783 tır ayni yardım gönderildiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyalarına destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Vali Pehlivan" Devlet ve millet olarak ele ele vererek bu büyük afetin açtığı yararları sarmaya devam edeceğiz" dedi.