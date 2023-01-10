Vali Pehlivan: "Akdeniz Sahil Yolunun 200 kilometrelik kısmı tamamlandı"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte 2022 yılında tüm kamu kurumlarında toplam 348 proje yürütüldüğünü, bu işlerin toplam proje bedelinin ise 52 milyar 850 milyon lira olduğunu belirterek, "Bütün yatırımlar vatandaşımızın güvenliği, huzuru, esenliğini sağlamak ve yaşam konforunu arttırmak, daha mutlu yaşam sürmelerini sağlam içindir. Devletimiz vatandaşımız için var. Hepimiz vatandaşlarımız için hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Pehlivan, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin'deki gazetecilerle bir araya geldi. 10 Ocak tarihinin aynı zamanda 'İdareciler Günü' olarak kutlandığını da hatırlatan Pehlivan, tüm gazeteci ve idarecilerin gününü kutladı.

Suphi Öner Öğretmenevindeki toplantıda, geride kalan 2022 yılında Mersin'de tamamlanan ve devam eden yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Pehlivan, "Türkiye Cumhuriyeti olarak biz büyük bir aileyiz. Mersin'de bu büyük ailenin önemli bir parçası. 2 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye'nin 11. büyük iliyiz. Yüz ölçüm olarak da 9. büyük iliyiz. Tarımdan sanayiye, turizmden lojistiğe kadar her alanda faaliyet gösteren dinamik bir yapıya sahibiz" ifadelerini kullandı.

"2022 yılında yürütülen 348 projenin toplam proje tutarı 52 milyar 850 milyon lira"

Mersin'de 2022 yılında tüm kamu kurumlarında toplam 348 proje yürütüldüğünü, bu işlerin toplam proje bedelinin ise 52 milyar 850 milyon 924 bin lira olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Bu projeler için toplam 12 milyar 455 milyon 180 bin TL harcama yapılmıştır. Projelerin 19'u ulaştırma-haberleşme sektöründe, 69'u tarım sektöründe, 23'ü enerji sektöründe, 102'si eğitim sektöründe, 12'si sağlık sektöründe, 23'ü turizm sektöründe, 3'ü madencilik sektöründe, 10'u ormancılık ve 87'si ise diğer kamu hizmetleri sektöründedir. Tamamlanan 108 proje için 7 milyar 565 milyon 251 bin TL harcama yapılmıştır. Devam eden 45 milyar 285 milyon 672 bin TL bedele tekabül eden 145 proje için 2022 yılı içerisinde 4 milyar 889 milyon 929 bin TL harcama yapılmıştır, 95 projenin ihalesi devam etmektedir. Mersin'de hizmet veren 98 kamu biriminde 72 bin 709 memur, 76 bin 350 işçi olmak üzere toplam 149 bin 59 personel görev yapmaktadır" diye konuştu.

"Akdeniz Sahil Yolunun 200 kilometrelik kısmı tamamlandı"

Karayollarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri de paylaşan Vali Pehlivan, 154,5 kilometre otoyol, 488 kilometre devlet yolu, 849,5 kilometre il yolu olmak üzere toplam bin 492 kilometre yol ağına sahip olduklarını belirtti. Bu çerçevede Mersin-Antalya arasında yürütülen Akdeniz Sahil Yolu Projesine 1998 yılında başlandığını hatırlatan Vali Pehlivan, "Devam eden işlerin proje tutarı 17 milyar 91 milyon TL'dir. Proje uzunluğu 228 kilometre olup, yolda 28 tünel, 16 viyadük yapılacaktır. 228 kilometrenin 200,6 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 16 tünel, 5 viyadük, 9 köprü ve 2 adet FSK tamamlanmış, ayrıca Akkuyu NGS'ye hizmet edecek 1,6 kilometre BY-BSK NGS bağlantı yolu bitmiştir. Projede 9 köprü ve 3 adet farklı seviyeli kavşak yer almaktadır. 11 ihalede bölünmüş yol ve BSK çalışmaları devam etmektedir.

Proje tamamlandığında yol 36 kilometre kısalacaktır" şeklinde konuştu.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca, 2022 yılı içerisinde bedeli 181 milyon 245 bin 980 TL olan 41 proje yürütüldüğünü söyleyen Pehlivan, tamamlanan 14 proje için 44 milyon 283 bin 345 TL harcandığını, 111 milyon 22 bin 181 TL proje bedelli 21 projenin devam ettiğini ve 2022 yılı içerisinde 87 milyon 26 bin 920 TL harcanma yapıldığını kaydetti.

"Çukurova Bölgesel Havalimanı projesinde yüzde 80'ne ulaşıldı"

Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesinin 9 Ocak 2017 tarihinde yer teslimi yapılarak başlandığını ve işin proje bedelinin 753 milyon 555 bin lira olduğunu hatırlatan Vali Pehlivan, "Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesisleri Yapımı işinin 'yap-işlet-devret' modeli ile ihalesi 20 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhale sonucuna ilişkin yasal prosedürler tamamlanarak 23 Aralık 2020 tarihinde 297 milyon 100 bin Euro+KDV kira bedeli karşılığında uygulama sözleşmesi imzalanmıştır. 'Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması, Havalimanının İşletilmesi ve Devri' ihalesine ilişkin yer teslimi 8 Ocak 2021 tarihinde yapılmış ve yüklenici firma tarafından inşaat çalışmaları başlatılmış olup, 2022 yılı sonu itibariyle üstyapı tesisleri yapımı işinin genel fiziki gerçekleşme oranı yüzde 80'e ulaşmıştır" dedi.

Sağlık alanındaki yatırımlar

Kentte devam eden sağlık yatırımlarına ilişkin de bilgiler veren Pehlivan, 2022 yılı içerisinde bedeli 674 milyon 321 bin 182 TL olan 11 proje yürütüldüğünü belirtti. Tamamlanan 2 proje için 224 milyon 927 bin 542 TL harcandığı bilgisini veren Vali Pehlivan, Tarsus 600 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı ile Tarsus Yeşilyurt 112 ASHİ Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu projesinin tamamlandığını, 4 milyon 68 bin 640 TL proje bedelli Tarsus Devlet Hastanesi Atık Deposu, Laboratuvar ile Bitkisel ve Yapısal Peyzaj Düzenlemesi işinin devam ettiğini, 2022 yılı içerisinde 3 milyon 909 bin 749 TL harcandığını kaydetti.

445 milyon 325 bin TL bedelli 8 yatırımın proje ve ihale aşamasında olduğunu söyleyen Pehlivan, bu yatırımları şöyle sıraladı; "Mezitli 50 Ünitlik ADSM ve 150 Yataklı (200 yatak kapasitesi) Mezitli Devlet Hastanesi Hizmet Binası, Akdeniz Yeni Taşkent (5 AHB) Aile Sağlığı Merkezi, Toroslar Çavuşlu 112 ASHİ, Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü + Sağlıklı Yaşam Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi + 112 ASHİ, Anamur Çarıklar Aile Sağlığı Merkezi +112 ASHİ, Mut İlçe Sağlık Müdürlüğü + Sağlıklı Hayat Merkezi + Deveci ASM +112 ASH, Tarsus Kalburcu Aile Sağlığı Merkezi ve Yenişehir 7 nolu ASHİ binası."

"Suç örgütlerine karşı operasyonlar devam ediyor"

Konuşmasında güvenlikle ilgili yıl içerisinde yapılan çalışmalara da değinen Pehlivan, şu bilgileri verdi; "İlimiz genelinde terörle mücadele çerçevesinde emniyet birimlerince 312, jandarma birimlerince 57 olmak üzere toplam 369 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlar neticesinde 435'i emniyet birimlerince, 190'ı jandarma birimlerince olmak üzere toplam 625 kişi hakkında yasal işlem yapılmış ve 150 şahıs tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde emniyet birimlerince 7 bin 767, jandarma birimlerince bin 121 olmak üzere toplam 8 bin 888 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlar neticesinde 3 bin 34'ü emniyet birimlerince, bin 507'si jandarma birimlerince olmak üzere toplam 4 bin 541 şahsa işlem yapılmış ve 730 şahıs tutuklanmıştır. Siber suçlarla mücadele çerçevesinde ise emniyet birimlerince 8, jandarma birimlerince 100 olmak üzere toplam 108 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlar neticesinde 50 şahıs tutuklanmıştır."

"Devletimiz, vatandaşımız için var"

Konuşmasında tarımdan turizme, eğitimden spora kadar bir çok alanda devam eden ve tamamlanan projeler hakkından bilgiler veren Vali Pehlivan, yapılan yatırımları özetlerken bile epey bir zaman aldığına dikkat çekerek, "Her kamu birimimiz kendi sorumlulukları çerçevesinde sayısız yatırımları hayata geçiriyorlar. Bütün yatırımlar vatandaşımızın güvenliği, huzuru, esenliğini sağlamak ve yaşam konforunu arttırmak, daha mutlu yaşam sürmelerini sağlam içindir. Devletimiz vatandaşımız için var. Hepimiz vatandaşlarımız için hizmet vermeye çalışıyoruz. Çalışma anlayışımızda istişareyi önemsiyoruz. O yüzden geldiğimiz günden itibaren ziyaretler gerçekleştiriyor, vatandaşlarımızı ve sektör temsilcilerimiz ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.