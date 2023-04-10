Vali Pehlivan, Aksıfat Baraj İkmali inşaatında incelemelerde bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan, gövde inşaatı tamamlanan ve 15 Kasım 2022 tarihinden beri su tutulmaya başlanan, Mersin Aksıfat Barajında bugüne kadar 7 milyon 750 bin metre küp su depolandığını ve baraj doluluk oranının yüzde 12'ye ulaştığını belirtti.

Barajla ilgili bilgi veren Vali Pehlivan," Bugüne kadar, gövde dolgusu, önyüz betonu, dolusavak, su alma yapısı, parapet duvarı, cebri boru ve vana imalatları tamamlanmış olan Aksıfat Barajında 65 milyon 100 bin metre küp su depolanacak. Yıllık 8,11 GWH enerji üretilecek. Proje tamamlanma aşamasında" dedi.

Tamamlanma aşamasında olan sulama kanalları inşa edildiğinde 82 bin 140 dekar tarım arazisinin sulanacağına dikkat çeken Pehlivan, Silifke ile Erdemli ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine yıllık 8,33 hektometre küp içme suyu sağlanacağını kaydetti.