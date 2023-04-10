Vali Pehlivan, Ayaş Göletini inceledi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli ilçesindeki yaklaşık 8 bin dekar tarımsal arazinin sulama suyu ihtiyacını karşılayacak olan Ayaş Göletinde, yüzde 70 seviyesine gelen yineleme ve iyileştirme çalışmalarını inceledi. Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen iş çerçevesinde, 550 bin metre küp hacme sahip gölet rezervuarındaki membranların korunması amacıyla, prefabrik beton parke taşı kaplama ve gövde beton kaplama imalatları devam ediyor.