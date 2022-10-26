Vali Pehlivan: "Bağımlılık başladıktan sonra mücadele çok daha zorlaşıyor"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadelenin en temel, en hayati görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Ama bağımlılık başladıktan sonra mücadele çok daha zorlaşıyor. O yüzden sorunu kaynağında tespit edip, kaynağında çözmek ve hiç temas ettirmemek bizim hep birlikte birinci derecede görevimiz" dedi.

Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan'ın katılımıyla, 2020 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması ve anne duyarlılığından hareketle 81 ilde başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi, Anne' projesi çerçevesinde Mersin'de anne ve anne adaylarına yönelik düzenlenen 'Narkorehber Eğitimi' ve 'UYUMA' aplikasyonunun tanıtım programı gerçekleştirildi. Programa İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve eşi Zehra Aslan, emniyet birim amirleri, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Akdeniz ve Toroslar Kaymakamlığı bünyelerinde bulunan Aile Destek Merkezleri ve Sosyal Dayanışma Merkezi eğitmen ve kursiyerleri, Akdeniz ve Toroslar Belediyesi kadın personeli, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi eğitmen ve kursiyerleri, anneler ve anne adayları ile gönüllü çalışanlardan oluşan görevliler katıldı. Yenişehir

Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda Mersin'de yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı.

"Annelerimizden destek istiyoruz"

Vali Pehlivan ise ‘En İyi Narkotik Polisi, Anne' projesinin 2020 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda bütün ülke genelinde uygulanmaya başlandığını söyledi. Burada amacın çocukları, gençleri, vatandaşları uyuşturucudan, bağımlılık yapan her şeyden uzak tutmak olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Bu çerçevede öncelikle anne odaklı bir anlayışla yola çıkıldı. Neden anne? Çünkü annelerimiz sevgi kapısı, şefkat kapısı, iyilik kapısı. Bizim kültürümüzde annelerimizin müstesna bir yeri var. Bu konuda da annelerimizden destek istenmesindeki temel amaç özellikle de rakamsal olarak da ifade edildiği üzere maalesef çocuklarımızın, gençlerimizin büyük bir çoğunluğu ilimizde yüzde altmış nispetinde ülke genelinde de yüzde kırk altı nispetinde uyuşturucu maddeyi evlerinde kullanıyor olmaları. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki büyük bir çoğunluğu ilk veya sonraki kullanımlarını evde gerçekleştiriyor. Gene yapılan çalışmalar gösteriyor ki yüzde elli altı nispetinde ilk öğrenen de annelerimiz oluyor. Aile ortamında yaşayan ve uyuşturucu kullanmaya başlayanların annelerinin yüzde doksanı ev hanımı. Bu nedenle annelerimizden destek istiyoruz. Tabii ki en ufak bir şüpheyi dahi değerlendirmek zorundayız. Çünkü uyuşturucu madde öyle bir şey ki, bunun azı, çoğu yok. Bir kere temas etti mi, bunu önlemek, ondan koparmak çok zor hale geliyor. Nice olumsuz olaylarla karşılaşıyoruz. Ve nice aslında imkanı olan aileler bu dertten muzdarip olup çocuklarını kaybediyorlar. Sosyopsikolojik bir çok zorluklar içerisine giriyorlar. O yüzden hep şunu diyoruz. Bağımlılıkla ve uyuşturucuyla mücadelede en etkili yöntem hiç başlamamak, hiç başlatmamak, hiç temas ettirmemek. Elbette temas ettikten sonra da ilgili kurum kuruluşların tabii ki güvenlik boyutuyla, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve ilgili narkotik birimlerimizin sahada mücadelesi, bununla birlikte sağlık birimlerimizin mücadelesi, amatemler vesaire bununla ilgili devletimizin kurulu, işleyen yapıları var" şeklinde konuştu.

"Bağımlılık başladıktan sonra mücadele çok daha zorlaşıyor"

Yeşilay gibi sivil tolum teşkilatlarının da bu konuda destekleri, işbirliğinin söz konusu olduğunu söyleyen Pehlivan, "Ama bağımlılık başladıktan sonra mücadele çok daha zorlaşıyor. O yüzden sorunu kaynağında tespit edip, kaynağında çözmek ve hiç temas ettirmek bizim hep birlikte birinci derecede görevimiz. Çocuklarımızı kazanmak onları ailesine, topluma, ülkeye faydalı bireyler olarak yetiştirme sorumluluğundayız. Bu bağlamda uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadele en temel, en hayati görevlerimizden birisidir. Biz sizlerden bu konuda işbirliği talep ediyoruz. Öncelikle kendi ailelerinizde anne adayları için söylüyorum, kuracağımız ailelerde elbette o yuvaya odaklanmak, sonra da çevrede olup bitenleri de bir şekilde gözlemlemek önem arz ediyor. Bu konuda en önemli paydaşlarımızdan paydaş kurumlarımızdan birisi Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okullarımız, öğretmenlerimiz, veli olarak da çocuklarımızı, okullarında takip etmek, öğretmenleriyle diyalog içerisinde, iletişim içerisinde olmak; bunu biz okul idarecilerimizle, öğretmenlerimizle bir araya geldiğimizde de onlara söylüyoruz. Ailelerle diyalog içerisinde olmalarını istiyoruz. Zerre misali dahi olsa bir şüpheye düştüğümüzde veya bir emareyle karşılaştığınızda bunu muhakkak mercek altına alıp telaşlanmadan uygun bir yaklaşım ortaya koymamız çok önemli. O yüzden biraz sonra izleyeceğiniz çalışmalar, oluşturulan çerçeve bilimsel yaklaşımlardan, akademisyenlerden, bu konudaki uzmanlardan da destek alınarak bizatihi Bakanımızın himayesinde hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Gerek okullarda öğrencilere gerek yetişkinlere verilen eğitimlerde, bu eğitimleri verirken çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Pehlivan, “Önleyici bir adım atalım derken dışlayıcı olmamalıyız. Bizim yaklaşımımız kazanmaya yönelik olmalı. Gençlerimizi o bataklığa hiç yaklaştırmamalıyız. Eğer adımını attıysa da bir an evvel o bataklıktan çekip kurtarmak üzere çaba göstermeliyiz. Bu da çok dikkatli, özenli bir yaklaşımı gerektiriyor. O yüzden annelerimizden destek istiyoruz. Annelerimiz bu konuda en hassas yaklaşımı ortaya koyacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur" şeklinde konuştu.

"Toplumun her kesimi bu konuda duyarlı olmalı"

Mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret eden Pehlivan, “Bir yandan sahada emniyet birimlerimiz gece gündüz mücadele ederken kırsalda jandarma birliklerimiz, denizde sahil güvenlik ekiplerimiz, şehir merkezlerinde narkotik ekiplerimiz canla başla gece gündüz mücadele ederken, toplumumuzun her kesiminin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Çünkü bir ailede ortaya çıkması demek sadece sorun aileleriyle ilgilidir anlamına gelmiyor. Yaşadığı bir binaysa o apartman, o mahalle, o toplumu, herkesi ama herkesi ilgilendirir. Bunun için işbirliğimizi arttırmak, iletişimimizi arttırmak bu tür eğitimleri çoğaltmak niyetindeyiz, gayretindeyiz. Nitekim geçen yıl dört yüze yakın eğitim programı düzenlenmiş, on bin kişiye ulaşılmış. Bu yıl yedi yüz elli eğitim programı düzenlenmiş. Yaklaşık yirmi bin kişiye ulaşılmış. Bu toplantı vesilesiyle bir hedef daha belirleyelim. Bunu en az iki katına inşallah yapacağımız çalışmalarla çıkartalım. Ve bu konuda da bu ekibe katılan siz kıymetli hanımefendilerden, annelerimizden, anne adaylarımıza şunu da istirham ediyoruz. Burada edileceğiniz bilgileri siz de bulunduğunuz, yaşadığınız yerlerde uygun şekilde çevrenizdekilerle lütfen paylaşın" dedi.

Teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen UYUMA projesine de dikkat çeken Pehlivan, "Bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Dijital çağda yaşıyoruz. İnternet çağında yaşıyoruz. Gene İçişleri Bakanlığımızın geliştirmiş olduğu UYUMA programı var. Bu konuda da milyonlarca kişiye ulaşıldı. Bu programı da lütfen hepimiz indirelim, telefonlarımızda olsun. Çok pratik bir program, bir problemle karşılaştığınızda, orada hemen ihbarda bulunuyorsunuz. Ve başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan ilgili ekiplerimiz oralara intikal ediyorlar. Ve gereğini yapıyorlar. Takip ediyorlar. Bu duygularla öncelikle iştiraklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Siz bu ilgiyi devam ettirdiğiniz ölçüde Mersin ilimizde inşallah bu konuda çok önemli mesafeler alınacaktır ama tekrar ediyorum. Çocuklarımızı, gençlerimizi, evlatlarımızı uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan temas ettirmeyeceğiz. Onları eğitime, onları spora, onları kültüre, daha fazla sosyal kültürel faaliyetlere yönlendireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun projenin çıkış hikayesini anlattığı video gösteriminin izletildi. Programın sonunda Vali Pehlivan ve Emniyet Müdürü Aslan, anne ve anne adaylarına karanfil hediye etti.