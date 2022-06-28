Vali Pehlivan: "Bağımlılıkla mücadele terörle mücadele kadar önemli"

Mersin'de, madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması, bağımlılıkla mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2'inci Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı.

Mersin Valiliği himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, kaymakamlar, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. 2022 yılında bağımlılıkla mücadele konusunda yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Vali Pehlivan, bağımlılıkla mücadelenin önemini vurgulayarak, "Terörle mücadele ne kadar önemli ise bağımlılıkla mücadele de o kadar önemlidir” dedi.

Bağımlılıkla mücadele konularının toplumun bugünü ve yarınları için üzerinde hassasiyetle durulması, gayret sarf edilmesi ve her geçen gün gayretin artırılması gereken konular olduğunu belirten Pehlivan, Türkiye ve Mersin'de bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti. Bütün kurumların uyum içerisinde çalıştığını belirten Pehlivan, yürütülen başarılı çalışmaların, bundan sonra da artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Toplantıda, Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Adnan Mazmanoğlu ‘Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddet ile Bağımlılık İlişkisi' konulu sunumunun ardından Milli Eğitim Müdürlüğü Psikolojik Danışmanı Hatice Arslan da “Bağımlılıkla Mücadele” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Mersin Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sorumlusu Yıldız Koyun tarafından YEDAM'ın faaliyet alanları hakkında bilgiler verdiği toplantı, katılımcıların görüş ve çözüm önerilerini sunması ile kurul kararlarının alınmasının ardından sona erdi.