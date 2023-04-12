Vali Pehlivan başkanlığında TOSB müteşebbis heyet toplantısı gerçekleşti

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi şantiye binası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, yönetim kurulu ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. OSB'nin gelişim sürecinin değerlendirildiği toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Toplantının ardından müteşebbis heyeti ile birlikte Tarsus OSB şantiye alanında incelemelerde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, burada devam eden çalışmalar ile ilgili olarak Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak'tan bilgil aldı.