Vali Pehlivan: "Bir şehit verdik, binlerce gencimiz kenetlendi"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Şehit ve Gazi aileleriyle bir araya geldi. Şetlerin ve gazilerin vatan ve bayrak sevgisiyle hareket ettiğini vurgulayan Pehlivan, "Milletimizin o kahraman evlatları bir öldüler ama memleketimiz bin var oldular. Bir şehit verdik, arkasından binlerce gencimiz ayağa kalktı, kenetlendi. Onların yolunda yürümeye devam ettiler" dedi.

Mersin Valiliği koordinesinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Suphi Öner Öğretmen Evinde düzenlenen yemek programında, açıklamalarda bulunan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in kurtuluşunun 101. yıldönümünü birlik ve beraberlik içinde kutladıklarını kaydetti.

Mersinliler ile birlikte omuz omuza yürüyüş yaparak kurtuluş coşkusu yaşadıklarını dile getiren Pehlivan, "Yüz yılı aşkın süre önce verilen mücadelelerin en zorlularından biri de Mersin ili ve çevresinde verilmiştir. O günlerde Toroslar'ın eteğinde Kuvay-ı Milliye birlikleri olarak milletimiz bir araya gelmiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birinci ziyaretindeki, 'Buradaki birlikleri güçlendirelim' talimatıyla ve daha sonra Sivas'ta gerçekleştirmiş olduğu kongre sonrasında, bütün bu birliklerin Rumeli ve Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri çatısı altında mücadele etmesi, öngörüsü ve talimatıyla biraz daha organize bir şekilde hareket etmesiyle zorlu mücadeleler verilmiş, sayısız çatışmalar yapılmış, bu çatışmalar sonunda pek çok şehidimiz, gazimiz olmuş, ama kazanan tarih boyunca olduğu gibi Türk milleti olmuş, milletimiz olmuş, devletimiz olmuş. Arkasından Cumhuriyetin ilanı ve yepyeni bir sayfanın açılmasıyla ülkemiz devleti ve milletiyle bir bütün olarak yoluna emin adımlarla ilerlemiş" ifadelerini kullandı.

"O dumanlar tütüyor, o dumanlar tütecek"

Şehitler ve gazilerin bir ülke için çok önemli olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı. Şehitlerimiz bugünümüzün ve geleceğimizin teminatı. Sizler ve sizlerin evlatları omuz omuza yol yürüdüler. Zihinlerinde ve yüreklerinde vatan sevgisi vardı. Millet sevgisi, bayrak sevgisi, ezan sevgisi vardı. Onlara halel getirmemek için ya şehit oluruz, ya gazi diyerek yollara koyuldular. Atatürk'ün, ilimizle ilgili söylediği sözleri bugün vesilesiyle hatırladık. 'Efendiler? Gidiniz Toroslara bakınız. Orada bir Yörük çadırı görürseniz ve dumanını tütüyorsa biliniz ki biz asla yenilmeyiz.' Yenilmedi, çünkü ocaklar tütüyor. Tıpkı sonrasında İstiklal Marşı'nda Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.' O dumanlar tütüyor. O dumanlar tütecek. O yuvalarda fedakar analarımız, babalarımız hayırlı evlatlar yetiştirmeye devam ediyor, devam edecek. Bu sayede birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ederek birbirimize kenetlenerek, birbirimizden güç alarak yarınlara çok daha umutlu, çok daha güçlü bir şekilde yol alacağız" şeklinde konuştu.

2023 yılının aynı zamanda Cumhuriyetin 100. yılı olduğuna da dikkat çeken Pehlivan, "Gelecek yüzyıllara da başarıyla, güçlü bir şekilde ve toplum olarak, millet olarak, devlet olarak hep birlikte emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu duygularla tekrar bu günümüzün hayırlara, iyiliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ebediyete irtihal eden gazilerimizi minnetle, rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize şükran duygularımı ifade ediyorum. Mersinli saygıdeğer hemşerilerimizin 3 Ocak Kurtuluş gününü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de konuştuğu programda, Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.