Vali Pehlivan deprem tatbikatına katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, afet ve acil durumlarda hayatını kaybeden vatandaşları anmak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara millet olarak hazırlanmak, afet farkındalığını toplumun her kesimine yaygınlaştırmak amacıyla ülke genelinde ilk kez tüm vatandaşların katılımıyla aynı gün ve aynı saatte yapılan 'deprem anı tatbikatı' çerçevesinde Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen programa katıldı.

Mersin'de saat 18.57'de merkezi ezan sistemi olan Muğdat Cami, Tarsus Merkez Cami ve Erdemli Merkez Camisi'ne bağlı camilerden “Afad deprem tatbikatıdır” şeklinde üç kez 30 saniye sürecek bir anons yapılarak tatbikata başlandı. Vali Pehlivan deprem anı tatbikatı sonrası yaptığı konuşmasında, “İçişleri Bakanlığımızın, AFAD Başkanlığımızın 81 ilde saat 18.57'de uygulamış olduğu deprem anı tatbikatı olan 'çök-kapan-tutun' tatbikatını hep birlikte biz de Mersin'de öğretmenevi yerleşkesinde gerçekleştirdik. 1999'da Düzce'de işte tam da bu saatte bir deprem gerçekleşti. Toplamda otuz saniye sürdü belki normal şartlarda uzun bir süre gibi gelmeyebilir ama deprem için çok uzun bir süre. 30 saniyede maalesef 845 vatandaşımızı kaybettik. 4 bin 948 vatandaşımız da yaralandı" dedi.

Tatbikatın amacının bir yandan depremde kaybedilen vatandaşları anmak, yad etmek, bir yandan da ne zaman, nasıl, nerede olacağı kestirilemeyen deprem gibi afetlere hazırlıklı olmak olduğunu söyleyen Valip Pehlivan, "Bu bağlamda da deprem öncesi deprem sırası ve deprem sonrası ne yapmamız gerektiği konusunda bilgi ve bilinç düzeyini arttırmaktır amaç. Bunu yaparken de toplumun bütün kesimlerinin aynı hassasiyetle, aynı duyarlılıkta hareket etmesini temin etmeye çalışmak. Bu anlayışla geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmişti. Vatandaşlarımızın bu konudaki bilgi ve bilinç düzeyini arttırma maksadıyla eğitim programları başlatılmıştı. Türkiye genelinde yaklaşık 56 milyon vatandaşımıza ulaşıldı ve bu eğitimler verildi" diye konuştu.

"Mersin'de 2 binin üzerinde tatbikat yapıldı"

Konuşmasında İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edildiğini bir kez daha hatırlatan Vali Pehlivan, "Bu çerçevede en az 54 bin civarında tatbikat yapmak hedeflenmişken bugün itibariyle 66 binin üzerinde tatbikat gerçekleştirildi. Bu tatbikatlar kamu kurumlarında, özel işletmelerde, fabrikalarda aklınıza gelebilecek bütün mekanlarda yapıldı, uygulandı. Mersin'de de bu çerçevede 2 binin üzerinde tatbikat bugüne kadar yapıldı. Eğitimlerde de 750 bin vatandaşımıza ulaşıldı. Tatbikat konusunda geçtiğimiz bir hafta içinde, biliyorsunuz önce 3 Kasım'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kurumlarda 'çök, kapan, tutun ve tahliye' tatbikatı yapıldı. 9 Kasım'da Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunda 'çök, kapan, tutun ve tahliye' tatbikatı yapıldı. Şimdi de bütün ülke genelinde, vatandaşlarımızla birlikte 'çök-kapan-tutun' tatbikatı gerçekleştirildi. Çök, kapan, tutun olarak kısaca ifade edilen ilk anda paniğe kapılmadan yapmamız gereken basit gibi duran ama belki de bir canı kurtaracak olan bu uygulamanın altını bir kere daha çizmiş, önemini vurgulamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin'deki tatbikata Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cenk Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, kurum müdürleri ile AFAD personeli, itfaiye ekibi ve ilgili birimler katıldı.