Vali Pehlivan, depremzedelere yönelik koordinasyon toplantısı yaptı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, deprem bölgesinden gelerek Mersin'de misafir edilen depremzedelere sunulan hizmetlere yönelik değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Mersin'de misafir edilen depremzede vatandaşların sağlık, barınma, iaşe, eğitim ve diğer tüm ihtiyaçlarına yönelik sunulan hizmetler ile devam eden ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarının önemine vurgu yapan Vali Pehlivan, "Elbirliği ve işbirliği içinde depremzedelere sunulan hizmetler, sağlanan destekler ile bu süreci en iyi şekilde yürütmeye devam edecek, afetin yol açtığı yaralarımızı hep birlikte saracağız" dedi.