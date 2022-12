Vali Pehlivan: "Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen programa katılarak, "Sevgiyi, şefkati, dayanışmayı ilke edinmiş bir millet olarak her zaman engelli bireylerimizin, engelli kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar ve Akdeniz Belediyeleri'nin işbirliğinde Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toroslar 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, özel sporcuların geçit töreni ile devam etti.

"Son 6 yılda 25 bin vatandaşımıza engelli kimlik kartı düzenledik"

Programda konuşan Vali Pehlivan, "Sevgiyi, şefkati, dayanışmayı ilke edinmiş bir millet olarak her zaman engelli bireylerimizin, engelli kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Ülkemiz genelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde engelli kardeşlerimizin yaşamlarının her geçen gün daha da kolaylaştırılması, engelli bireylerimizin toplumsal yaşama daha fazla katılması, kendilerini geliştirmeleri, var olan yeteneklerini daha ileri noktalara taşımaları, üretmeleri, istihdam edilmeleri konusunda çok çeşitli adımlar atılıyor. Bu bağlamda ülkemiz Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Uluslararası Sözleşmesi'ni 2009 yılında ilk imzalayan ülkelerden birisidir. 2010 yılında Anayasamızın 10'uncu maddesinde engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılık, pozitif katkı yapılması anayasal güvence altına alınmış. 2005 yılında gene engellilerimizin haklarıyla ilgili kanuni düzenlemeler yapılmış ,takip eden yıllarda pek çok mevzuat düzenlemesi yapılagelmiştir. Engelli kardeşlerimizin eğitimi, sağlığı, evde bakımı, sağlık kuruluşlarından faydalanması, rehabilitasyon merkezlerindeki bakımlarına kadar çeşitli adımlar atılmış, düzenlemeler yapılmıştır. İlimizde biri özel 11 yatılı bakım merkezimiz var. Bir de gündüzlü bakım merkezimiz var. Son altı yıl içerisinde 25 bin vatandaşımıza engelli kimlik kartı da düzenlemiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Engel, kalplerde olmasın"

Engelin kalplerde, gönüllerde olmaması gerektiğini savunan Pehlivan, "Cesaretleriyle, azimleriyle bu kardeşlerimiz her alanda bizlerin gurur kaynağı oluyorlar. Sporda sanatta, edebiyatta, iş dünyasında, hasılı her alanda çok güzel eserler ortaya koyuyorlar. İşte burada engelli basketbol takımımız var. Tekvando takımımız var, halk oyunları ekibimiz var. Daha geçtiğimiz aylarda Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızı hepimiz gözyaşları içerisinde ve gururla izledik. Dünya çapında elde edilen başarılar aslında azmin bütün engellerin önüne geçtiğini, mücadelenin gene aynı şekilde bütün engelleri aşabildiğini, cesaretin bu anlamda ve beraberinde çalışmanın bütün engelleri aşabildiğini, engelli kardeşlerimiz, fiilen gerek ulusal düzeyde gerek uluslararası düzeyde gösteriyor. İşte siz de İlimizin gurur tablolarısınız. Hepinizi yürekten alkışlıyoruz. O yüzden diyoruz ki engelli kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Bir gün değil her gün, sizlerin yaşamını daha da kolaylaştırmak, ailelerinizle birlikte daha huzurlu bir ortamda hayatınızı idame ettirmeniz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayretle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sokağımızı da caddemizi de sizin yaşamınızı kolaylaştıracak şekilde düzenlemek durumundayız. Binalarımızı başta kamu binalarımız olmak üzere erişebilir kılmak durumundayız ki bu konuda takip, denetim çalışmaları da harfiyen devam ediyor" şeklinde konuştu.

Programda, Nihat Sözmen Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakinlerinin halk oyunları gösterisi, tekvando gösterisi, Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü'nün Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı gösteri maçı yapılmasının ardından, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı gibi özel gereksinimli bireylere yönelik eğlenceli yarışmalar düzenlendi.

Ayrıca, Vali Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve diğer protokol üyeleri ile birlikte Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü'nün Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile gösteri maçı yaptı.