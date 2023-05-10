Vali Pehlivan, hortum felaketi yaşayan Anamur'da incelemelerde bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Anamur Kaymakamlığını ziyaret eden Pehlivan, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Pehlivan, geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen şiddetli fırtına ile birlikte oluşan hortum nedeniyle meydana gelen hasar ve zararlar ile bu zararların karşılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Ardından Vali Pehlivan ve beraberindekiler fırtına ve hortumdan zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Pehlivan, Suriye El-Bab Bölgesinde, görevini ifa ederken kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Karabulut'un Anamur ilçesinde bulunan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, şehit Mehmet Karabulut ve bütün şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Vali Pehlivan, şehidin eşi Aysun Karabulut, annesi Nazmiye Karabulut ile babası Mustafa Karabulut ve yakınlarına taziyelerini, sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. Pehlivan, deprem bölgesinden Mersin'e gelerek Anamur ilçesi, Özel Eğitim Merkezi Komutanlığında misafir edilen afetzede vatandaşları da ziyaret etti.

Pehlivan, meyve işleme tesis inşaat alanında incelemelerde bulundu

Anamur'da 2 yıl önce yanan ve akabinde yeniden yapımına başlanan meyve işleme tesis inşaat alanında da incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Anamur'da bulunan diğer meyve işleme tesislerinde 150 kişi istihdam eden ve tamamlandığında 350 kişiye daha iş istihdamı sağlayacak olan tesis hakkında Ali Haydar Kılıç'tan bilgiler alarak, kolaylıklar diledi. 12 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan tesisin faaliyete geçtiğinde, 4 kıtada 35 ülkeye bölgede yetişen ve tesiste işlenecek olan ürünlerden ihraç edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Anamur ilçesindeki inceleme ve ziyaretlerin ardından Bozyazı ve Aydıncık ilçelerini de ziyaret eden Pehlivan, vatandaşlarla bir araya geldi.