İhlas Haber Ajansı

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Vali Pehlivan, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri birimlerini inceledi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü birimlerinde personeller ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ali Hamza Pehlivan, yürütülen çalışmalar, sunulan hizmetler ve faaliyetler hakkında İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Şinasi Kaya'dan bilgi aldı. İşlem yaptırmak için kuruma gelmiş olan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Vali Pehlivan, personele çalışmalarında başarılar diledi.


İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Kaya, ziyaretleri vesilesiyle Vali Pehlivan ve eşine doğumları sonrası nüfus kayıtlarını içeren belgenin bir örneğini takdim etti.

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