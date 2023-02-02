Vali Pehlivan, işçilerle birlikte hasat yaptı

Mersin'de topraksız tarımla üretilen çilek hasadını işçilerle birlikte yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Ülke genelinde yaklaşık 650 bin ton çilek üretimi yapılıyor. Bu üretimle ülkemiz dünyada 5. sırada. İlimiz de 260 bin tonla ülke üretiminin yüzde 40'ını sağlıyor" dedi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde öncü şehirlerinden Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde örtü altında topraksız üretimi gerçekleştirilen çilekte hasat yapıldı. Hasada Vali Ali Hamza Pehlivan'da katıldı. İşçilerle birlikte çilek toplayan Vali Pehlivan, Türkiye'de üretilen 650 bin ton çileğin, 260 bin tonunun Mersin'de üretildiğine dikkat çekti.

Yoğurdu ile bilinen Silifke ilçesinde yılın 12 ayı coğrafi tescilli çilek hasadının yapıldığını belirten Vali Ali Hamza Pehlivan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çilek üretimi özellikle son yıllarda giderek rekoltesi artıyor. Yoğurdun yanı sıra çilek de Silifke ilçemizde coğrafi tescili bir üründür” dedi.

"Şubat ayında hasat gerçekleştiriyoruz"

Mersin'in Çukurova bölgesi içerisinde yer aldığını ve Çukurova'nın çok bereketli topraklara sahip olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, “Bu topraklarda 100'e yakın ürün yetişiyor. Yoğun bir şekilde tarımsal faaliyetler var. Çilek ilimizde özellikle Silifke ilçemizde olmak üzere Anamur ve diğer ilçelerimizde yetişiyor ama ağırlık olarak ilimizde yüzde 50'den fazlası Silifke'de yapılıyor. Bu üretim 12 ay boyunca devam ediyor. Ova tarafında açık alanlarda, örtü altında seralarda ve bin metre rakımda yaylalarda da çilek üretimi var. Ova tarafında Ağustos ayında fideler dikilirken örtü altında Eylül, yaylalarda da yine aynı aylarda dikilip devamında hasat başlıyor. Şuanda Şubat ayındayız ve hasat gerçekleştiriyoruz. Bu hasat yaz aylarına kadar devam edecek. Dolayısı ile ovadan yaylaya kadar tam yıl esaslı dikim üretim ve hasat faaliyetleri sürdürülüyor” diye konuştu.

"Mersin'de 260 bin ton çilek üretiliyor"

Ülke genelinde yaklaşık 650 bin ton çilek üretimi yapıldığının altını çizen Pehlivan, "Bu üretimle ülkemiz dünyada 5. sırada. İlimiz de ülke üretiminin yüzde 40'ını sağlıyor. İlimizde de toplam üretim 260 bin ton civarında. Çilek tüketimi en çok tercih edilen ürünlerden birisi. A, B, ve C vitaminlerini içeriyor. Ayrıca sağlık açısında önemli bir meyve. Doğrudan tüketimi olduğu gibi, pasta, reçel marmelat ve dondurma gibi ürünlerde de kullanılan bir meyve çeşidi. Çilek ilimizde çok profesyonel bir şekilde üretiliyor. Bu gün de topraksız tarımla üretilen çilekleri hasat ediyoruz. Bütün çiftçilerimize tüm yıl devam edecek olan hayırlı ve bereketli bir hasat diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.