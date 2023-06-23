Vali Pehlivan, kentteki sağlık yatırımlarını değerlendirdi

Vali Pehlivan, Mersin İl Sağlık Müdürü, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri Başkanı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanının katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener de iştirak etti.

Vali Pehlivan toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar, il genelinde gerçekleştirilmekte olan sağlık hizmetlerinin genel durumu, yapılan, devam eden ve planlanan yatırımlar, sorumluluk dahilindeki resmi ve özel kuruluşlarda yapılan denetimler ve ilgili diğer hususlar hakkında İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz ve birim müdürlerinden bilgiler aldı, değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu. Pehlivan, diğer hizmet alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da el birliğiyle il genelinde en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını belirterek, tüm personele çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

Mersin'de merkez ve ilçelerde biri Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere 12 Sağlık Bakanlığı hastanesinde 3 bin 159 yatak, 15 özel hastanede bin 187 yatak, 1 üniversite hastanesinde 860 yatak olmak üzere toplam 28 hastanede 5 bin 206 yatak kapasitesi mevcut. Mersin genelinde sağlık kuruluşlarında 928 uzman doktor, bin 91 pratisyen doktor, 93 uzman diş hekimi, 755 diş hekimi, 6 bin 544 hemşire ve ebe olmak üzere diğer sağlık çalışanlarıyla beraber toplam 16 bin 907 kişi hizmet veriyor.