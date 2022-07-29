Vali Pehlivan: "Mersin, turizmde avantajlı bir şehir"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in birçok sektörde olduğu gibi turizmde de avantajları olan bir il olduğunu belirterek, "Turizm bölgelerinde hareketliliği sağlamak, yatırım planlarının ortaya konulmasını ve hayata geçirilmesini sağlamak, tanıtımı daha etkin yapmak, profesyonel, ulusal ve uluslararası turizm sektörüne hitap edecek vizyoner, sonuç odaklı bir anlayışla yol almamız gerekir" dedi.

‘2022 Turizm Sektör Buluşması Toplantısı', Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Müze Müdürleri, turizm birlikleri, dernekler ve acentelerin temsilcileri, turizm işletmelerinin sahipleri ve ilgili diğer paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

"Mersin'de epeyce mesafe katedilmiş"

Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, turizmin hem Mersin hem de ülke için yeni bir konu olmadığını, özellikle 1980'li yıllardan itibaren dünyada olduğu gibi Türkiye'de de turizm konusunda önemli adımlar atıldığını söyledi. Bu konuda ön plana çıkan ülkeler olduğu gibi, Türkiye'de de turizmde ön plana çıkan şehirler bulunduğunu kaydeden Pehlivan, "Mersin'de de turizmle ilgili zaman içerisinde çeşitli adımlar atılmış, her ne kadar arzu edilen seviyelere veya standartlara henüz ulaşılamamış olunsa da sektör yerinde saymamış ve epeyce mesafeler katedilmiş. Tesisler yapılmış, turizm bölgeleri ilan edilmiş, birtakım adımlar atılmış" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının riyasetlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Türkiye genelinde özellikle de pandemide yaşanan durağan dönemin telafi edilip birkaç basamak daha yukarıya taşınması maksadıyla tanıtım ağırlıklı çalışmalara ağırlık verildiğini ve bu alandaki çalışmaların hız kazandığını belirten Pehlivan, "Bu çalışmalar sadece belli illerle sınırlı kalmayıp 81 ilimizi de kapsayacak boyuta taşındı. Türkiye'deki bütün vilayetlerin turizme açılabilecek çok önemli değerleri, potansiyeli var. Mersin birçok sektörde olduğu gibi avantajları olan bir ilimizdir. Bu yüzden biz konuya yeniden bütüncül anlayışla bakarken, önce var olanlar üzerinden gideceğiz. Sonra ihtiyaçlara odaklanacağız. İlimizde denizimiz var, doğamız var, yaylalarımız var, tarım altyapımız, eğitim altyapımız, sağlık altyapımız, gençlik spor altyapımız var. Tarihi eserlerimiz, ören yerlerimiz, müzelerimiz, termalimiz var, tescilli eserlerimiz var" diye konuştu.

"45 binin üzerinde yatak kapasitemiz var"

Mersin'de turizm sektörünü ayakta tutan 93 turizm belgeli tesis bulunduğunu hatırlatan Pehlivan, "Bunların 68'i işletme belgeli, 25'i de yatırım belgelidir. İşletme belgeli tesislerde 8'i 5 yıldızlı, 15'i 4 yıldızlı otelimiz var. Yatırım belgeli tesislerde 7'si 5 yıldızlı, 8'i 4 yıldızlı otelimiz var. 480 belediye belgeli otelimiz var. Turizm belgeli otellerimizde yaklaşık 19 bin yatak kapasitesi var, belediye belgeli otellerimizde de yaklaşık 28 bin yatak kapasitesi var. İkisini topladığımız zaman 45 binin üzerinde yatak kapasitemiz var. Yine ilimizde ilan edilmiş 8 turizm bölgemiz var, 763 arkeolojik, tarihi, kentsel ve karma sit alanımız var. Bin 353 tescilli kültür varlığımız var" şeklinde konuştu.

"Turizm alanında yıldızımız daha da çok parlayacaktır"

Bu varlıklarının yanında ihtiyaçların da olduğunu söyleyen Vali Pehlivan, şöyle devam etti; " Turizm bölgelerinde hareketliliği sağlamak, yatırım planlarının ortaya konulmasını ve hayata geçirilmesini sağlamak, tanıtımı daha etkin yapmak, profesyonel, ulusal ve uluslararası turizm sektörüne hitap edecek vizyoner, sonuç odaklı bir anlayışla yol almamız gerekir. Eğitimi, sağlığı, ticareti, sporu ve aslında diğer bütün sektörleri de turizmin içerisinde düşünmek lazım. Turizmin birçok alanı içine alan bir özelliği var. Biz Mersin'in sadece Akdeniz'in değil Türkiye'nin de öncü bir şehridir diyoruz. Turizm alanında da yıldızımız daha da çok parlayacaktır. Yeter ki bu konuda koordinasyonumuzu iyi sağlayalım, atmamız gereken adımlarımızı vaktinde, etkinlik ve verimlilik anlayışı içinde atalım.”

Turizm sektör temsilcilerinin söz alarak sektörde yaşanan sorun, talep, beklenti ve önerilerini dile getirdiği toplantı, çözüme yönelik değerlendirmelerin ve muhtelif kararların alınması ile devam etti.