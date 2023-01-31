Vali Pehlivan: "Mersin'de 2022 yılında 726 projeye yürütüldü"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'de yerel yönetimler de dahil bütün kamu kurumlarında 2022 yılında 726 proje yürütüldüğünü belirterek, "Toplam proje tutarı 70 milyar 376 milyon 959 bin TL, yıl içinde harcanan 9 milyar 739 milyon 132 bin TL, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 81,58'dir" dedi.

Sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele alarak kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu'nun 2023 yılı 1. dönem toplantısı, Vali Pehlivan başkanlığında yapıldı.

Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, 10 Ocak tarihinde yaptığı basın toplantısında, yatırım programları çerçevesinde 2022 yılında hayata geçirilen yatırımlar, çalışma ve faaliyetleri kamuoyu ile paylaştığını hatırlattı. O toplantıda yerel yönetimlerin yatırım projeleri hariç Mersin'de 2002 yılında kamu kurumlarında toplam 348 proje yürütüldüğünü, bu işlerin toplam proje bedelinin 52 milyar 850 milyon 924 bin TL olduğunu açıkladığını anımsatan Pehlivan, bunların içinde tamamlanan 108 proje için 7 milyar 565 milyon 251 bin TL harcandığını, devam eden 145 proje için ise 4 milyar 889 milyon 929 bin TL harcama yapılmak suretiyle genel toplamda 12 milyar 455 milyon 180 bin TL harcama yapıldığını söyledi.

"2022 yılında 726 proje yürütüldü"

Bugün itibariyle İl Planlama Koordinasyon Kurulu üyesi yerel yönetimler de dahil bütün kamu kurumlarının Mersin'de 2022 yılında yürüttüğü projelerle ilgili rakamları paylaşmak istediğini kaydeden Vali Pehlivan, "İlimizde 2022 yılında yürütülen toplam proje sayısı 726, toplam proje tutarı 70 milyar 376 milyon 959 bin TL, yıl içinde harcanan 9 milyar 739 milyon 132 bin TL, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 81,58'dir. Projelerin 75'i ulaştırma-haberleşme sektöründe, 159'u tarım sektöründe, 28'i enerji sektöründe, 11'i imalat sektöründe, 106'sı eğitim sektöründe, 17'si sağlık sektöründe, 58'i turizm sektöründe, 2'si madencilik sektöründe ve 270'i diğer kamu hizmetleri sektöründedir" ifadelerini kullandı.

Projelerin gerçekleşme durumlarına bakıldığında, programda yer alan 726 projenin 256'sının bitirildiğini, 291'inin devam ettiğini, 98'inin ise ihale aşamasında olduğunu dile getiren Pehlivan, "Yatırımların uygulama safhalarını yakından takip ederek etkin, verimli sonuçlar elde etmek için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle her alanda yüzlerce projenin Mersin'de hayata geçmesinde vermiş oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bütün bakanlarımıza, ilgili kurumlarımıza ilimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşlarımızın, Mersinli hemşerilerimizin yaşam standartlarını, aldıkları hizmetlerin kapsam ve kalitesini daha da artıracak olan, her biri ziyadesiyle önemli bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirilmesi ve soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.