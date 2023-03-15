Vali Pehlivan: "Mersin'de 23 bin 664 afetzededen 22 bin 295'i taburcu oldu"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, depremde yaralanarak, kara, hava ve deniz yoluyla şehre getirilen 23 bin 664 afetzededen 22 bin 295'inin taburcu edildiğini, 550'sinin ileri tetkik ve tedavi için sevk edildiğini, 111'inin yoğun bakımda, 258'inin müşahede altında ve 450 vatandaşın vefat ettiğini belirtti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden depremzede vatandaşları ziyaret etti. Şehir Hastanesinde tedavileri devam eden depremzede vatandaşların sağlık durumları hakkında Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı'dan bilgi alan Vali Pehlivan, vatandaşları odalarında ziyaret ederek bir süre görüştü, kendilerine ve refakat eden yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremde yaralanarak kara, hava ve deniz yoluyla Mersin'e 23 bin 664 afetzedenin getirildiğini belirten Vali Pehlivan, "Bu vatandaşlarımızın 22 bin 295'i taburcu olmuş, 550'si ileri tetkik ve tedavi için sevk edilmiş, 111'i yoğun bakımda, 258'i müşahede altında tutulmakta olup 450 vatandaşımız ise vefat etmiştir"dedi.

Ziyaret vesilesiyle sağlık çalışanlarına, özellikle bir ayı aşkın bir süredir mesai mefhumu gözetmeksizin depremzede vatandaşlara sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek Vali Pehlivan, Tıp Bayramlarını da kutladı.