Vali Pehlivan: "Mersin'de gerekli tüm önlemler alınmıştır"

Pehlivan, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçmesi için Mersin ilinde gerek genel asayiş gerekse trafik açısından gerekil tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Vali Pehlivan mesajında bayramların sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını daha da derinleştiren, sağladığı manevi iklimle gönülleri kuşatan günler olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı, bütün güzel hasletleri içinde barındırmakla birlikte aldığımız her nefesin bir lütuf olduğunun şükrünü eda etmenin, hayatın her anını kıymetlendirmenin bir göstergesi olarak sahip olunan maddi imkanların saygı ve merhametle paylaşması için de önemli bir fırsat sunmaktadır. Teslimiyet ve fedakarlığın sembolü olan Kurban Bayramı'nın birleştirici ve bütünleştirici ruhuna uygun olarak kırgınlık ve küslükleri aşmaya, kardeşlik paydasında buluşmaya gayret gösterdiğimizde, bayramın sunduğu sayısız nimetleri de hakkıyla idrak etmiş olacağız. Bu anlamlı günleri değerlendirerek, bayram süresince hep birlikte, başta aile büyüklerimiz, akrabalarımız ve komşularımız olmak üzere hepimizin ailesi olan aziz şehitlerimizin kıymetli aileleriyle, kahraman gazilerimiz ve değerli aileleri ile bir arada olmaya, kimsesiz, yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarımızın yüzünü güldürecek ziyaretlerde bulunarak hayır dualarını almaya, milletçe bizlere derin acılar yaşatan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızla şimdiye kadar olduğu gibi kenetlenmeye, destek olmaya, acılarımızı paylaşarak azaltmaya, birlik ve dayanışmamızı arttırarak yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz" dedi.

Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçmesi için Mersin ilinde gerek genel asayiş gerekse trafik açısından gerekli tüm önlemler alındığını vurgulayan Pehlivan, "Bayram günleri boyunca şehir içi yollarda da şehirlerarası yollarda da trafik yoğunluğunun arttığı bilinmektedir. Yola çıkacak olan vatandaşlarımızın, sürücülerimizin bayram sevincimizin yorgunluk, dikkatsizlik, sabırsızlık, trafik kurallarına riayet etmeme gibi sebeplerle meydana gelebilecek kazalar neticesinde üzüntüye dönüşmemesi için bütün kurallara harfiyen uyma konusunda azami hassasiyet göstermeleri büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle, kıymetli Mersinli hemşehrilerimizin, necip milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı içten en iyi dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramın tüm insanlığa huzur, bereket, hayır ve iyilikler getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.