Vali Pehlivan: "Mersin'de yeni okullar inşa edeceğiz"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler dolayısıyla Mersin'de hasar alan ve boşaltılan bazı okulların, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle yeniden inşa edileceğini beliryerek, "Bu süre zarfında diğer okullarımızda yaşanan öğrenci yoğunluğunu azaltmak için prefabrik okul ve derslikler kuracağız" dedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Milli Eğitim Hizmetleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Mersin'de misafir edilen depremzede vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına yönelik sunulan hizmetler ile devam eden ve planlanan çalışmalar değerlendirildi. Mersin'deki okullarda fiziki şartlarla ilgili yapılan tespit çalışmaları neticesinde hasarlı bulunan ve yıkım kararı alınan okullar, yeni okul inşaatları, prefabrik dersliklerin kurulması konuları ele alındı.

"Deprem bölgelerinden 18 bin 801 öğrenci nakil oldu"

Deprem bölgelerinden Mersin'e 18 bin 801 öğrencinin nakil olarak geldiğini ve bu öğrencilerin okullarda eğitim aldığını belirten Vali Pehlivan, "Afetzede öğrencilerimize eğitim öğretim döneminde sağlanan destekler ile bu süreci en uygun şekilde geçirebilmeleri için elbirliği ve işbirliği içinde hareket edecek ve afetin yol açtığı yaralarımızı hep birlikte saracağız. Hasarlı okulların yerine Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle yeni okul binaları inşa etmeye yönelik süreci başlatmakla birlikte bu süre zarfında diğer okullarımızda yaşanan öğrenci yoğunluğunu azaltmak için prefabrik okul ve derslikler kuracağız"diye konuştu.