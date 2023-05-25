Vali Pehlivan: "Mersin'i bilişim kenti haline getirmek istiyoruz"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, 'Bilişim Kenti Mersin' vizyon projesi toplantısı gerçekleştirildi.

Proje paydaşlarının katıldığı toplantıda konuşan Vali Pehlivan, “Bilgi temelli teknolojinin varlığını her geçen gün daha da çok hissettirdiği bir dönemde yaşıyoruz ve bu süreçte Mersinli teknoloji tutkunu gençlerimizin yoluna ışık tutmak için Hazine ve Maliye Bakanlığımızın destekleriyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin fikirlerini ortaya koyabilecekleri, yazılım yapabilecekleri, proje ve ürün geliştirebilecekleri bu alandaki çalışmalar ile Mersin'i 'bilişim kenti' haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Mersin'in sahip olduğu potansiyelinin, sürdürülebilir ekonomik büyümeye dönüştürmek için 'milli teknoloji hamlesi' hedefleri doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Mersin Valiliği işbirliğiyle başlatılan 'Bilişim Kenti Mersin' vizyon projesi çerçevesinde, gençlerin fikirlerini ortaya koyabilecekleri, yazılım yapabilecekleri, proje ve ürün geliştirebilecekleri 'Bilim Köyleri' kurulması, Teknopark'ın kapasitesinin geliştirilmesi, iş dünyası ile işbirliği ve koordinasyon içinde yeni nesil Ar-Ge merkezlerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve genç girişimciler için fon oluşturulması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, Mersin Valiliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği arasında 'Bilişim Köyleri' kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalanarak ilk adım atıldı.