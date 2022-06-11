Vali Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu

Mersin valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sanayicilere yenilikçi çözümler oluşturabilmek adına faaliyetlerine devam eden fabrikada yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan, Model Fabrika ve Yenilik Merkezinin bir arada bulunduğu merkezde, makine, elektrik-elektronik, prototipleme ve tasarım atölyelerinde inceleme yaptı.

MTOSB içerisinde bulunan Model Fabrika ve Yenilik Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MTOSB, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçirilmişti.