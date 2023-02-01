İhlas Haber Ajansı

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Vali Pehlivan MTOSB'de incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ile yönetim kurulu üyeleri, MTOSB’de incelemelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ile yönetim kurulu üyeleri, MTOSB'de incelemelerde bulundu.


Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet fabrika ziyaretinin ardından MTOSB Scada Merkezinde temaslarda bulunarak, elektrik sistemi ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Pehlivan başkanlığındaki heyet, yapılan ziyaretlerin ardından MTOSB Bölge Müdürlüğünde Ocak Ayı Müteşebbis Heyet toplantısını gerçekleştirdiler.

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