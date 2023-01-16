Vali Pehlivan: "Önceliğimiz birlik beraberlik ve dayanışmadır"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, önceliklerinin birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, bayrağımız ve manevi değerlerimizin birliği ve bütünlüğü için çalışıyoruz. Bundan sonra da bu gayretimiz hep beraber devam edecektir" dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan,Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Musalı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Şehit Uzman Çavuş Durmuş Tek'in, ailesinin de ziyaret edildiği mahalle gezisinde Vali Pehlivan, Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu ve Ortaokulunda bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kütüphanesine kitap hediye etti.

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Hepimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, bayrağımız ve manevi değerlerimizin birliği ve bütünlüğü için çalışıyoruz. Bundan sonra da bu gayretimiz hep beraber devam edecektir. Bizi ayakta tutan manevi değerlerimize sıkı sıkıya sarıldığımız ve çabaladığımız sürece aşamayacağımız hiçbir engel tarih boyunca olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır inşallah. Önceliğimiz birlik, beraberlik ve dayanışmadır" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise "Köyümüz, yaz ve kış nüfusu en kalabalık köylerden bir tanesi. Köylümüz çalışkandır, üretkendir. Buradan Veli Haşim Çiftçi olmak üzere birçok kuvayi milliyetçilerimiz çıkmıştır. Yıllardır 3 Ocak Mersin'in Kurtuluş Gününde, iki ayrı yürüyüş yapılıyordu. Bir grup Toroslar'dan, bir grup da istasyondan çıkıyordu. Valimiz, sağ olsunlar iki yürüyüşü birleştirdi. Hep beraber devlet, millet el ele birlik ve beraberlik içerisinde Zafer Yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Türkiye çapında büyük ses getirdi. Sizlerin huzurunda Valime teşekkürlerimi sunuyorum. Valimiz, Mersin'e geldiği günden bugüne kadar yerel dinamiklerle el ele, gönül gönüle olmuştur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, şehit annesi Sebahat ve babası Ali Salim Tek'e Türk bayrağı takdim etti.