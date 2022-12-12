İhlas Haber Ajansı

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Vali Pehlivan OSB'de incelemelerde bulundu

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı.


MTOSB yönetim binasında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. 4. etabının açılmasına yönelik çalışmaların değerlendirildi toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü, muhtelif kararlar alındı.



Mobilya fabrikasında incelemelerde bulundu


Vali Pehlivan, toplantının ardından beraberindeki heyetle birlikte OSB'de faaliyet yürüten bir mobilya fabrikasında incelemelerde bulundu, firma yetkilisi Özkan Altın'dan yürütülmekte olan çalışmalar, üretim ve pazarlama süreçlerine ilişkin konular hakkında bilgiler aldı.


OSB içerisinde 27 dönümlük alan üzerine 2007 yılından bu yana faaliyette bulunan ve 250 kişi istihdam eden fabrikanın, mobilya, kapı, doğrama, mutfak ve banyo dekorasyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirdiği, Kanada, Irak, İngiltere, İrlanda, Katar, Belçika, İsveç gibi ülkelere ihracat yaptığı bildirildi.

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