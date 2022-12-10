Vali Pehlivan Tarsus ilçesinde temaslarda bulundu

Pehlivan, temasları çerçevesinde Tarsus'un Cami-i Nur, Cam-i Cedit, Sofular, Kızılmurat, Tabakhane, Şehit Kerim ve Eski Ömerli mahallelerinde yer alan ve sayıları 236'yı bulan Tarihi Tarsus Evlerinde incelemelerde bulunarak, kamulaştırılan tarihi konaklarda yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında Tarsus Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper'den bilgiler aldı.

Dünyanın en büyük otel şirketlerinden biri tarafından yapılan yatırım ile Tarsus'un Kızılmurat, Cam-i Cedit ve Sofular mahallelerinde bulunan 10 konağın tarihi dokusu korunarak yürütülen restorasyon çalışmaları neticesinde, 5 yıldızlı otel konseptiyle yerli ve yabancı misafirlerin konaklayabileceği 70 oda kapasiteli bir yapı olarak yakında hizmete açılması planlanıyor.

Vali Pehlivan, temaslarına yıl boyunca çok sayıda turistin ziyaret ettiği Aziz Paul Kuyusu ve Ören Yerinde incelemelerde bulunarak devam etti. Tarsus kent merkezinde, Kızılmurat Mahallesi'nde yer alan, Hıristiyanlığın yayılmasında önemli bir yeri olan ve İncil'de 'müjdeleyici' olarak ismi geçen Aziz Paul'un doğduğu ve yaşadığı bir mekan olarak kabul gören Aziz Paul Kuyusu ve Ören yerinde incelemelerde bulanan Vali Pehlivan, Tarsus Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper'den bilgiler aldı.

Vali Pahlivan daha sonra yapımı devam eden Tarsus Tarım Kampüsü'ne geçti. Pehlivan, çiftçilere liderlik, pazarlamada öncülük, ar-ge alanında destek, anaç-tohum-aşı gibi girdilerde güvenilir kaynak, modern tarım teknikleri ile hazine arazilerinin daha verimli kullanılması ve istihdama yönelik bir çalışma hedeflenen, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle, Mersin Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destek ve koordinasyonunda, Tarsus İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmekte olan ve Tarsus Ziraat Odası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ve Tarsus Ticaret Borsası'nın desteklediği Tarsus Tarım Kampüsünde incelemelerde bulundu. Vali Pehlivan, kampüste yapılmakta olan işler hakkında Tarsus İlçe Tarım Müdürü Hayri Erdoğan'dan bilgiler aldı, kampüsü yakın bir tarihte hizmete açacaklarını belirtti.

Vatandaşlarla bir araya geldi

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Tarsus temasları çerçevesinde Kerimler Mahallesi meydanında vatandaşlarla bir araya geldi, çay eşliğinde sıcak sohbet gerçekleştirdi.

Pehlivan, Mersin'de yürütülmekte olan belli başlı kamu yatırımları hakkında bilgiler paylaştı, muhtar Tahsin Şimşek ve vatandaşların taleplerini dinledi, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Bugüne kadar her alanda pek çok hizmetin yerine getirildiğini belirten Pehlivan, bundan sonra da kamu yatırımlarının, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

Vali Pehlivan'a, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güler, Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper, İlçe Müftüsü Ali Can da eşlik etti.