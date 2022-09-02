Vali Pehlivan Toroslar'ın çalışmalarını inceledi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ilçede ağırlayarak, hayata geçirilen ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İlk olarak Toroslar Kaymakamlığında mahalle muhtarları, kamu kurum müdürleri ve emniyet güçleriyle bir araya gelen Vali Pehlivan, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın hazır bulunduğu toplantıda, ilçenin genel durumu ve belediyenin hizmetleri hakkında brifing alan Vali Pehlivan, gerçekleştirilen hizmetlerin çok kıymetli ve değerli olduğunu söyleyerek Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

“Amacımız, hizmet sahalarında verimliliğin daha da artırılması”

Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, “İlimizde kamu kurum ve kuruluşları olarak yerel yönetimlerimiz, muhtarlarımız, tüm birimlerimiz, toplumumuzun tüm sektörleri ve vatandaşlarımız ile işbirliği, diyalog ve koordinasyon içerisindeyiz. Amacımız öncelikle devam eden işlerin tamamlanması, sürece yeni dahil olanların başlatılması, yeni projeler ve planlamalar üzerinde durulması ve bunu yaparken de bütün hizmet sahalarında verimliliğin artırılması” dedi. “Muhtarlarımız bizim mesai arkadaşlarımız” diyen Vali Pehlivan, “Muhtarlarımız, birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi konusunda beraber çalışmaktan onur ve mutluluk duyduğumuz mesai arkadaşlarımız. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Toroslarımıza değer katacak her türlü çalışmayı önemsiyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Vali Pehlivan'ı Toroslar'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek sağlıktan eğitime, imardan ulaşıma, alt yapıdan çevre iyileştirmesine ve spora kadar hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Vatandaşla gönül bağı kurulan her proje ve çalışmanın başarıya ulaşacağını söyleyen Yılmaz; “Sosyal ve çevik belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Bir yandan ilçemizin çehresini değiştirirken bir yandan da projelerimizle vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanındayız” diye konuştu.

Eğitimin öncelikleri arasında yer aldığını da belirten Yılmaz, “Okullarımızın açılmasına kısa bir zaman kaldı. Değerli Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte okullarımız ile ilgili bir çalışma yaptık. Belediyemizin imkanları ölçüsünde 112 okulumuzda bakım, peyzaj ve dış cephe boyama çalışmalarımızı yürütüyoruz” şeklinde konuştu

Projeleri yerinde gördü

Vali Pehlivan, toplantının ardından Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile birlikte ilçe esnafını ziyaret etti. Toroslar Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmaları yerinde de inceleyen Vali Pehlivan, Toroslar Belediyesinin Yunus Emre Kültür Merkezini de ziyaret ederek belediye personeli, özel sporcular ve çocuklarla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, yoğun ilgi ve sevgi gösterileri arasında karşılanan Vali Pehlivan'a, Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında (TORTEK) el emeği ile üretilen kilim ve 'Çandır Kalesi'nin kağıt rölyeften yapılmış tablosunu hediye etti.

Toroslar Belediyesinin ‘Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi' çerçevesinde, Güneykent Mahallesi'nde toplu konut alanlarının dış cephesinde uygulanan ve dünyaca ünlü ressamların eserleriyle renklenen çalışmaları da yerinde gören Vali Pehlivan, daha sonra Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın kent tarihini ve kültürel mirası gün yüzüne çıkaran projelerinden biri olan Buluklu Mahallesi'ndeki 'Kuvayımilliye Karargahı'nı da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Yılmaz, fotoğraflar, belgeler ve etnografik eserlerle donattıkları yaklaşık 200 yıllık karargahta Vali Pehlivan'a Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıl dönümü için özel olarak hazırladıkları milli mücadele döneminde Mersin'in tarihini anlatan kitap da hediye etti.