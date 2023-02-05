Vali Pehlivan: "Tüm birimlerimizle gençlerimizin hizmetindeyiz"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 'Genç Muhabbet Projesi' çerçevesinde gençlerle bir araya gelerek, "Devletimiz, hükümetimiz, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, bütün kurum ve kuruluşlarıyla ve ilgili bütün birimlerimizle gençlerimizin hizmetindeyiz" dedi.

Silifke ilçesi Göksu Parkında halk oyunları gösterisi ile başlayan program, liseli gençlerin oluşturduğu müzik gurubunun konseri ile devam etti. Etkinlik alanını dolduran gençler, bir yandan çay içip sohbet ederken bir yandan oyunlar oynayarak müziğin enerjiyle güzel anılar yaşadı. Vali Pehlivan, buluşmada öğrencilerin yanına oturarak sohbet etti, yöneltilen soruları cevapladı, tavsiyelerde bulundu.

Gençlerle her zaman bir araya geldiklerini belirten Pehlivan, "Burada amacımız bir araya gelmek, konuşmak, hasbihal etmek. Devletimiz, hükümetimiz, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, bütün kurum ve kuruluşlarıyla ve ilgili bütün birimlerimizle gençlerimizin hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.