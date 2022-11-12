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Vali Pehlivan, turunçgil ürünleriyle yapılan 'Gastro Şov' etkinliğine katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde, 30 ülkeden 300’e yakın akademisyenin katıldığı 14.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde, 30 ülkeden 300'e yakın akademisyenin katıldığı 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi çerçevesinde düzenlenen Gastro Şov etkinliğine katıldı.


Vali Pehlivan, kongrenin son gününde Şef Fikret Özdemir'in hazırladığı 'Krem Mersin' ve 'Portakallı Lokma' isimli tatlıların yapımı hakkında bilgiler alarak, tatlıların hazırlık aşamasında şefe eşlik etti. Pehlivan, kongre merkezinde kurulan turunçgil tanıtım stantlarını da gezdi.


Vali Ali Hamza Pehlivan'a, Dünya Turunçgil Topluluğu Başkanı ve Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz da eşlik etti.

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