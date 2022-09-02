Vali Pehlivan, Yeni Mersin İdman Yurdu takımının antrenmanını izledi

Ligi 1. Grupta mücadele edecek olan Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol Takımını antrenmanda ziyaret etti.

Toroslar ilçesi Aziz Sancar Gençlik ve Spor Tesislerinde bulunan Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol Takımının antrenmanına katılan Vali Pehlivan, futbolcularla bir araya geldi.

Futbolcular ve teknik heyetle tek tek tanışan Vali Pehlivan, spora her zaman çok önem verdiklerini, Mersin'de Gençlik Spor Bakanlığı yatırımlarıyla 100'e yakın spor tesisisin olduğunu, kentte, sporun her branşında faaliyetler yapıldığını belirterek futbolun bir kitle sporu olduğunu ifade etti.

Mersin İdman Yurdu'nun, İçel İdman Yurdu adıyla geçen yıl başarılı bir grafik çizdiğini belirten Vali Pehlivan, bu yıl da artan başarılarla bir üst lige çıkma başarısı göstereceğine inandığını vurguladı. Vali Pehlivan, "Geldiğim ilk günden bu yana en çok bahsedilen hususlardan birisi, ülkemizin en eski kulüplerinden birisi olma özelliğini taşıyan, başarılı sezonları ile birçok futbolcu yetiştirmiş, köklü bir tarihi olan Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü, ismini yeniden almasıyla bu sene bu motivasyonla çok daha başarılı bir sezona imza atacaktır. Biz de bugün olduğu gibi fiilen yanınızda olmaya ve maçlara iştirak etmeye çalışacağız" dedi.

Manevi desteğin çok önemli olduğunu ifade eden Pehlivan, "Sizler fiziki anlamda antrenmanlar yapıyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Bununla birlikte sporun ruhu, amacı, insana kattığı takım anlayışını ayrıca idare, teknik heyet ile birbirinize güvenmenin ve bütünleşmenin önemini biliyorsunuz. Gururla, heyecanla, özveriyle ter dökmeye devam ettiğiniz takdirde başarılı olacaksınız ve biz de Mersinli hemşerilerimizle birlikte sizi gönülden alkışlayacağız. Şehrimizin ilgili bütün kesimleri ile birlikte, iki hafta önceki kuruluş yıl dönümünde de ifade ettiğimiz gibi elimizden gelen bütün desteği de sizlere sağlamaya gayret edeceğiz. Kulüp Başkanı Metin Saltık ve yönetim kurulu ile ileriye dönük atılacak bazı adımları değerlendirdik. Hepiniz genç ve dinamik arkadaşlarımız, kardeşlerimizsiniz. Hepinize üstün başarılar temenni ediyorum ve bu enerjiniz ile sizi maçlarda izlemekten büyük bir zevk duyacağımızı şimdiden ifade ediyorum, hepinize başarılar diliyorum. Bu vesileyle Mersinli sporsever bütün hemşerilerimizi, 3 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Mersin İdman Yurdu takımımızın Amasyaspor ile oynayacağı sezonun ilk maçında buluşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Metin Saltık ise "Mersin İdman Yurdu olarak futbolcularımızla, teknik heyetimizle, taraftarlarımız ile kocaman bir aileyiz. Bu ailenin de en büyük transferi Valimiz siz oldunuz. Verdiğiniz desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.