Vali Pehlivan: "Yılbaşı için her türlü tedbiri aldık"

Mersin genelinde toplamda 6 bin personel ile vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayacak gerekli planlamayı yaptıklarını kaydeden Vali Pehlivan, "Vatandaşlarımızın yılın son gününü geçirmesi için gerekli tüm önlemleri aldık" dedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Mersin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve beraberindeki heyet ile birlikte Mersin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezi Birimleri ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) ziyaret etti. Görevli personelin yeni yılını kutlayan Vali Pehlivan, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezinde canlı olarak gelen görüntüleri izleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.

"6 bin personelimiz vatandaşımızın huzuru için görevde"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pehlivan, bütün çağrıların 112 Acil Çağrı Merkezinde toplandığını hatırlatarak, "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bizler de Mersin ilimizde, vatandaşlarımızın huzur ve esenlik içerisinde bu yılın son gününü güvenlikle, huzurla geçirebilmeleri için her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu bağlamda, ilimiz genelinde 420 emniyet ekibi, 3 bin 500 personelle görev yapıyor. 195 tim ile ve yaklaşık bin personel ile jandarmamız görev yapıyor, ayrıca denizde de sahil güvenlik ekiplerimiz 120 personel ile görev yapıyor. Tabi ki sağlık ekiplerimiz de yaklaşık bin 500 personel ile 24 saat esasıyla görev yapıyor. Toplamda, 6 bin personel ile vatandaşlarımızın güvenliğini ve huzurunu sağlamak üzere gerekli planlamaları yaptık" ifadelerini kullandı.

"2 bin kamera ile şehrimizi izliyoruz"

Bütün kentimizi kameralarla izleme imkanına sahip olduklarını ifade eden Pehlivan, "Toplamda 2 bin kamera ile şehrimizi izliyoruz. Şuanda kentimizde trafik akışı normal, hiç bir problem söz konusu değil. Tabi burada görevli personellerimiz, gerekli kontrolleri yapıyorlar. Herhangi bir aksaklık olduğunda da ilgili ekiplere haber veriyorlar. Bu akşam hareketliliğin daha fazla olacağını ön görerek ekiplerimizin sayısını artırdık. Öncelikle bütün ekiplerimize, vatandaşlarımızın huzurlu bir gün geçirmesi için görevde oldukları için teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bütün ekiplerimizin, Mersinli vatandaşlarımızın, ülkemizin yeni yılını kutluyor, huzurlu, başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.