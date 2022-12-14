Vali Pehlivan'dan 'teyakkuzda olun' talimatı

Vali Pehlivan, kurul temsilcilerine teyakkuzda olunması ve hazırlıkların sürekli gözden geçirilmesi talimatı verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğünden Mersin için yapılan kuvvetli yağış beklentisine yönelik uyarı doğrultusunda İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz ve kurulda yer alan kurumların temsilcileriyle durum değerlendirmesi yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, kurul üyelerinden mevcut durum, hava tahminleri, riskli bölgeler ve alınan tedbirler hakkında detaylı bilgiler aldı. Pehlivan, teyakkuzda olunması ve hazırlıkların sürekli gözden geçirilmesi talimatını da verdi.