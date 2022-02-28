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Vali Şenol Engin İlkokulu öğretmenleri, yabancı konuklarını ağırladı

Vali Şenol Engin İlkokulu öğretmenleri, KA229 Erasmus+ ’Eğitimde Yap, Yarat, Üret’ projesi kapsamında yerel proje ortağı koordinatör okul Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Belçika ve İtalya’dan gelen meslektaşlarını ağırladı.

Vali Şenol Engin İlkokulu öğretmenleri, KA229 Erasmus+ 'Eğitimde Yap, Yarat, Üret' projesi kapsamında yerel proje ortağı koordinatör okul Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Belçika ve İtalya'dan gelen meslektaşlarını ağırladı.


'Eğitimde Yap, Yarat, Üret' projesi devam ediyor. Bu kapsamda Vali Şenol Engin İlkokulu ile proje ortağı Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yabancı konuklarını misafir etti. Türk eğitim sistemindeki iyi uygulamaları yakından tanıyan konuklar, Türk kültürü ve misafirperverliğinden de memnun kaldı. Düzenlenen çalıştayda öğretmen ağı değişim elçisi İsmail Örnek'in 'Yaratıcı Problem Çözme Programı Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi' da konukların takdirini topladı.


Çalıştayın sonunda sertifika töreni düzenlendi. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç ve müdür yardımcıları, yabancı konuklara sertifika verdi.

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