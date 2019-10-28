Vali Su, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Mesajında, millet olarak, şanlı tarihin çok önemli bir dönüm noktası olan cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümünü kutlamanın coşku ve gururunu yaşadıklarını kaydeden Su, "Hepimizin bu büyük bayramı kutlu olsun" dedi.

Tarihi boyunca hürriyetinden, bağımsızlığından ve onurundan asla ödün vermeden daima hür yaşamış Türk milletinin, kendisine vurulmak istenilen esaret zincirlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde eşsiz bir zaferle kırdığını ve bu muhteşem zaferi cumhuriyet ile taçlandırdığını vurgulayan Su, "Milletimiz, bu zamana kadar ülkemize, vatanımıza saldıran düşmanların hain emellerini birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla bertaraf etmiş, milli ve manevi değerlerine yönelecek herhangi bir saldırıyı bundan sonra da aynı güç ve kararlılıkla bertaraf edecektir. Bu yüce milletin her bir ferdi olarak tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız güçle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olarak nitelediği cumhuriyetimizi daima daha ileri noktalara taşımak için birbirimize kenetlenerek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, tüm Mersinli hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu.