Vali Su, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye'nin belirlediği hedeflere ulaşmasının ancak kadınların eğitimden sağlığa, iş dünyasından siyasete kadar hayatın her aşamasında eşit koşullarda yer alması ile sağlanabileceğini belirterek, bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Vali Su, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Su mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün; her insanın eşit ve özgür doğduğunun, herkesin temel insan hak ve özgürlüklerinden hiçbir ayrıma uğramaksızın fırsat eşitliği çerçevesinde yararlanması gerektiğinin ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın kabul edilemez olduğunun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sembolü haline gelen çok özel bir gün olduğunu vurguladı. “Millet olarak değerlerimizle, tarihimizle, toplumsal ve sosyal yapımızla insanların rengine, ırkına, diline, inancına ve cinsiyetine göre asla ayrımcılık yapmayan bir medeniyetin temsilcileriyiz” diyen Su, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu nedenle bilgileri, birikimleri, emekleri ile kadınlarımızın ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel hayatın, özellikle de iş hayatının içinde etkin olarak yer almasını ve karar alma mekanizmalarına eşit bir şekilde katılmasını kalkınmamızın ve gelişmemizin anahtarı olarak görmekteyiz. Bu bağlamda sosyoekonomik gelişmemiz ve ülke olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşmamız ancak toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızın eğitimden sağlığa, iş dünyasından siyasete kadar hayatın her aşamasında eşit koşullarda yer alması ile sağlanabileceğinden bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu duygularla başta birer anne, eş, kardeş, arkadaş olmak üzere hayatımızın her yerini ve her anını sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile daha da anlamlı hale getiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”