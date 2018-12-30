Vali Su: "Aile içerisinde huzur, sevgi, saygı ve sabırla sağlanır”

Vali Su, eşi Zeliha Su ile birlikte bir otelde düzenlenen, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddettin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kurumların Rolü ve İl Düzeyinde Daha Etkin Uygulanması Çalıştayı'na katıldı.

Konuşmasında çalıştayın önemine vurgu yapan Su, suç ve suçların önlenmesinde yasaların etkin şekilde uygulanması ve toplumda farkındalığın oluşturulmasının önemli olduğunu belirtti ve etkinlikte bu konuların ele alınacağını kaydetti.

İnsani bağların sevgi, saygı ve sabırla kuvvetleneceğini dile getiren Vali Su, "Bir ailede huzur, şiddetle sağlanamaz. Aile içerisinde huzur, sevgi, saygı ve sabırla sağlanır. Bu anlamda bu tür etkinlikler, bir taraftan kanuni düzenlemelerdeki varsa eksikliklerin giderilmesine vesile oluyor, diğer taraftan da toplumda farkındalığın oluşmasıyla insanlarımızın daha duyarlı hale gelmesini sağlıyor" dedi.

Konuşmasının sonunda katılımcılara teşekkür eden Vali Su, çalıştaydan çıkacak sonuçların toplum için faydalı uygulamalara vesile olmasını temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, Prof.Dr. Ünsal Yetim, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner, Jandarma Genel Komutanlığı Kadın ve Çocuk Suçları Şube Müdürü Özlem Yılmaz ve Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Gökçe Bahar Öztürk'ün katılımıyla ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumların Rolü ve Faaliyetleri' konulu oturuma geçilmesi ile devam etti.