Vali Su, Aratos Anıt Mezarında incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentin tarihine tanıklık etmiş yerleşim yerlerinden 'Soli Pompeiopolis Antik Limanı' ile bu liman içerisinde yer alan helenistik dönemi ünlü şairi, tarihinin en önemli filozoflarından, astronomi biliminin kurucusu Aratos'un anıt mezarında incelemelerde bulundu.

İnceleme programına Mezitli ilçe sınırları içerisinde bulunan ve tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Roma dönemine ait Soli Pompeiopolis Antik Kentinde bulunan kazı alanlarını ziyaret ederek başlayan Vali Su'ya, incelemeleri sırasında Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ve yetkililer eşlik etti.

Mersin'in ilk yerleşim yerlerinden ve dünya tarihi miraslarından biri olan Soli Höyük'te milattan önce 6. ve 7. yüzyıl kolonizasyon dönemlerine ilişkin kazı çalışmalarında çıkarılan eserleri yerinde inceleyen Vali Su, 'Soli Pompeiopolis Antik Limanı' ile Aratos'un anıt mezarında yürütülen çalışmalar hakkında Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı'dan bilgi aldı.

20 Temmuz'dan bu yana devam eden kazı ve çalışmaları yürüten ekibe başarılar dileyen Vali Su, alandan ayrıldı.